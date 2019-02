Von der Idee bis zum fertigen Haus

Die com:bau bietet vom 8. bis 10. März im Messequartier Dornbirn als größte Messe für Architektur, Bauhandwerk, Energie und Immobilien in der Vier-Länder-Region Aussteller aus allen Disziplinen – von der Planung bis zur Umsetzung. Das schreibt der Messeveranstalter in einer Mitteilung.

Auf dieser Plattform der Bauwirtschaft erhalten Besucher wertvolle Inspirationen, Produkte und Informationen für ihr Bau- und Sanierungsvorhaben. Sabine Tichy-Treimel, Geschäftsführerin der Messe Dornbirn, unterstreicht die erfreuliche Auslastung sowie die positiven Besucherrückmeldungen dieser überregionalen Baumesse: „Die com:bau erfreut sich mit 97 Prozent Besucherzufriedenheit mit den Attributen ,zufrieden’ oder ,sehr zufrieden’ einer erfreulich hohen Akzeptanz. Dazu tragen auch die umfassenden Beratungen und Angebote unserer Aussteller bei. Die com:bau ist ein echter Hotspot für die Themen Bauen, Sanieren und Energie.“

Orientierung in acht Bereichen

„Kauf-, bau- und sanierungsinteressierte Besucher sowie Menschen, die Informationen zu unterschiedlichen Bauweisen, verschiedenen Energielösungen oder den geeigneten Handwerker suchen, sind bei der com:bau richtig,“ schildert Alissia Schöflinger, Projektleiterin der com:bau. Auf 17 500 Quadratmetern präsentieren sich 250 Aussteller in acht Hallen, Besucher orientieren sich in den Bereichen Planung, Finanzierung, Rohbau und Sanierung, Erneuerbare Energie, Haustechnik/Installation, Ausbau, Außenbereich und Immobilien.

„Lebensräume – natürlich in Holz“ propagieren vorarlberger holzbau_kunst, Landesinnung Holzbau, Venstermacher und VorarlbergHolz in der Hypo Vorarlberg Halle 11 zum Austausch rund um den Wertstoff Holz. Ein weiterer gesunder Baustoff ist Lehm, dessen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in einer Sonderausstellung gezeigt werden. In der zweiten Sonderausstellung „Beton“ werden die wichtigsten regionalen und internationalen Innovationen vorgestellt, darunter die digitale Produktion mittels Live 3D-Betondruck.

Noch umfangreicher als im Vorjahr präsentieren in der Walgauer BauArena Bauunternehmen, baunahe Gewerbebetriebe, Planer und Ausstatter ihr Leistungsspektrum. Die Wirtschaftsgemeinschaft Vorderland präsentiert sich heuer mit zwölf Unternehmen und thematisiert die Lehre. Die Lustenauer Handwerker stellen zum dritten Mal – heuer neu in der Halle 7 – ihre Kompetenzen dar. Auch der Gemeinschaftsstand der Südtiroler Export Organisation (IDM) ist erneut zu Gast. Schüler der HTL Rankweil demonstrieren in Halle 9 mit dem Bau eines Gartenhauses, das später ein Kindergarten erhält, ihr Können. Präsentationen der Universität Liechtenstein bilden weitere Highlights der Baumesse.