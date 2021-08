Von der Bergstation über einen Wasserfall bis zu Schneefeldern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter der Führung von Petra Zimmermann und Traudl Arnold ging es frühmorgens für 14 Seniorenwanderer im DAV (Deutscher Alpenverein) Kleinbus und einem privaten PKW nach Flims in Graubünden. Von der Talstation in Flims schwebten wir mit der Sesselbahn in luftiger Höhe zur Bergstation Naraus, dem Startpunkt des wunderbaren Panoramaweges, der uns ins UNESCO Welterbe „Tektonikarena Sardon“ führte. Traudl Arnold erläuterte uns anschaulich die Entstehung dieser faszinierenden Landschaft. An einem imposanten Wasserfall wurde mittags gerastet, bevor es über Schneefelder und mit mutigen Sprüngen über einige der vielen Bäche durch die Schwemmebene des Segnesbodens ging. Der kurze Anstieg zum Aussichtspunkt am Grauberg belohnte uns mit spektakulärem Blick auf die Tschingelhörner, mit dem berühmten Martinsloch und der „Magischen Linie“ der Gebirgsüberschiebung. Nach kurzer Rast auf der Segneshütte wanderten wir zurück zur Sesselbahn Naraus, die uns bequem ins Tal nach Flims brachte. Pünktlich um 18.00 Uhr trafen alle Wanderer wieder in Lindau ein.

Unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln können die Senioren des DAV Lindau wieder auf Tour gehen. Leider ist dies mit dem großen Reisebus derzeit nicht mehr möglich. Aber auch bei der Anreise zum Ausgangspunkt der Tour mit kleineren Bussen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln lassen sich interessante und spannende Touren realisieren. Interessenten finden Informationen zu einer geplanten Tour auf der Homepage des DAV unter: https://alpenverein-lindau.de/termine/senioren oder durch die Ansage auf dem Infotelefon 08382/9431984. Anmeldung zur Tour Online auf der Homepage.