Von Corona ist auf der Lindauer Insel am Sonntag nichts zu spüren

Allen Warnungen zum Trotz: Auswirkungen des Corona-Virus sind am Sonntag auf der Lindauer Insel nicht zu spüren. Sowohl Seehafen als auch Maximilianstraße sind voll. Kaum ein Tisch, an dem es noch einen freien Platz gibt, alle Parkplätze auf und an der Insel sind voll. Unter den Gästen sind auch jede Menge Österreicher, die sich zum Eis, Kuchen oder Aperol Spritz treffen. Ganz so, als wäre es ein ganz normaler Frühlingssonntag. Foto: jule