Der Internationale Konzertverein Bodensee lädt am Samstag, 30. November, zur Langen Nacht mit Musik aus fünf Jahrhunderten ins Lindauer Forum am See ein. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Zu einem Musikfest der besonderen Art lädt der Internationale Konzertverein Bodensee am 30. November ab 19 Uhr ein. Es handelt sich hier nicht um eine ArtKneipenfestival, sondern um ein elegantes Musikfest, das in der Region seinesgleichen suchen dürfte, wie der Veranstalter in einer Pressemitteilung schreibt

Es war im November 1999, als wir das damals neu sanierte ehemalige Offizierskasino als Forum am See mit einer Langen Nacht der Musik der Öffentlichkeit präsentierten. Seither sind nun 20 Jahre vergangen und das als einmaliger Event gedachte elegante Musikfest fand seither jedes Jahr statt. Bei der 21. „Lange Nacht der Musik“ spielen laut Pressemitteilung des Veranstalters wieder Musiker und Ensembles der Spitzenklasse im Forum am See Musik von Barock über Romantik bis Jazz. Auf dem Programm steht neben Werken von Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Johannes Brahms und Gustav Mahler auch die Begegnung mit einer ganz besonderen Frau: Clara Schumann. Die Pianistin, Komponistin, Klavierprofessorin, Herausgeberin und achtfache Mutter wurde vor 200 Jahren geboren. Ihre Violin-Romanzen spielt Nurit Stark, vielfach preisgekrönte Geigerin aus Israel. Auch Schumanns Klaviertrio ist zu hören, ein mitreißendes Kleinod romantischer Literatur.

Weitere international erfolgreiche Solisten leben in Lindau ihre Liebe zur Kammermusik, heißt es in der Vorschau des Veranstalters weiter. Mit den beiden ARD-Musikpreisträgern Naoko Shimizu (Bratsche) und Özgür Aydin (Klavier) sowie Tonali-Preisträger Alexey Stadler (Cello) kehren bekannte und beliebte Interpreten an den Bodensee zurück. Von Claras Ehemann Robert Schumann spielen sie das berühmte, gleichermaßen träumerische wie kraftvolle Klavierquartett. In der Freiheit zwischen seelenvoller Ballade und mitreißendem Swing schaffen zudem Sängerin Alexandrina Simeon und Pianist Peter Vogel mit ihrer Band den Brückenschlag zwischen Romantik und Jazz.

„Das frisch renovierte Forum am See wurde im November 1999 mit einer „Langen Nacht der Musik“ erstmals der Öffentlichkeit zugeführt. Dieses elegante Musikfest, das seinesgleichen sucht, blickt nun also auf 20 Jahre zurück“, sagt Vogel, der auch künstlerischer Leiter der Langen Nacht ist. Während der Pausen erwartet die Besucher Kulinarisches aus Meisterhand in Form von Konzertsuppe, Fingerfood und Dessertvariationen.