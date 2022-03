Von Auto erfasst: Siebenjährige schanzt mit Schlitten auf Straße

Eine Siebenjährige ist am Samstag beim Schlittenfahren von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen war – nach Angaben der Polizei – zusammen mit einer 50-jährigen Frau gegen 13.20 Uhr mit einer Rodel auf der Ski- bzw. Rodelpiste beim Grunholzlift in Au (Vorarlberg) talwärts unterwegs. Vermutlich aufgrund der holprigen Piste rutschte die hinten sitzende Frau vom Gefährt, und die Siebenjährige fuhr allein weiter.

Vollbremsung kann Unfall nicht vermeiden

Sie schaffte es in der Folge nicht mehr, den Schlitten abzubremsen und schanzte auf die Gemeindestraße Argenau hinab. Hier landete sie in der Mitte der Fahrbahn. Zur gleichen Zeit befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Wagen von Damüls kommend die Straße in Richtung des Mädchens. Obwohl er umgehend eine Vollbremsung einleitete und ein Ausweichmanöver versuchte, konnte er einen Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht mehr verhindern.

Mädchen wird ins Krankenhaus gebracht

Die Siebenjährige wurde vom vorderen Teil des Fahrzeugs erfasst und kam unter der Stoßstange zu liegen. Das Mädchen konnte sich jedoch selbständig befreien und kletterte unter dem Fahrzeug heraus.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Dornbirn gebracht.