Von 0 auf 100 ins Landesfinale

Mit viel Motivation und auch ein bisschen Glück haben sich drei Lindauer Mittelschüler für das Landesfinale im Mountainbike-Cross-Country qualifiziert. „Ein Kunststück“, schreibt die Schule in einer Mitteilung.

Insgesamt 62 Mannschaften aus den Regierungsbezirken Schwaben und Oberbayern trafen sich zum Regionalentscheid Mountainbike in Weilheim, um die Mannschaften zu ermitteln, die beim Landesfinale Anfang Juli in Rappershausen antreten dürfen. Die Mittelschule Lindau trat erstmals bei diesem anspruchsvollen Wettkampf mit drei hoch motivierten, aber wettkampfunerfahrenen Schülern in der Wettkampfklasse III an.

Zunächst mussten alle Teilnehmer einen sechsteiligen Technikparcours durchlaufen. Dabei gab es für jeden Fehler Strafsekunden, die am Ende auf die Gesamtfahrzeit der Mannschaft addiert wurden. Luis Rauscher absolvierte den Parcours fehlerfrei, Mario Soukup und Ilija Savkovic unterlief nur jeweils ein kleiner Fehler. Damit zeigten alle drei eine hervorragende Leistung, haben sie doch erst vor Kurzem das Fahren mit Klickpedalen erlernt, heißt es in der Mitteilung der Schule weiter.

Das Cross-Country-Rennen wurde mit einem Wellenstart durchgeführt: Der vermeintlich schnellste Fahrer einer Mannschaft startete in der ersten Welle, rund 30 Sekunden später wurde die zweite Welle ins Rennen geschickt, bis sich die Fahrer aller fünf Wellen im Rennen befanden.

Rauscher startete fulminant und heftete sich an die Fersen des starken Lizenzfahrers Sager aus Augsburg. Nach der ersten Runde verlor er nur wenige Sekunden auf den Spitzenfahrer, musste aber in der zweiten Runde dem hohen Tempo Tribut zollen und kam als ungefährdeter Zweiter seiner Gruppe ins Ziel. Nach dem gleichen Motto verfuhren Mario und Ilija, wobei Ilija der stärkste Fahrer seiner Gruppe war und seine Gegner klar distanzierte. Mario fuhr unauffällig, aber schnell und schaffte die schnellste Zeit der drei Lindauer Fahrer.

Die bange Frage war nun, was in den anderen Rennen passieren würde, denn durch das große Starterfeld (23 gemeldete Mannschaften allein in dieser Wettkampfklasse) musste die Wettkampfklasse III in drei verschiedenen Rennen auf die Strecke geschickt werden. Die starke Leistung der Lindauer Rookies sollte am Ende zum sensationellen fünften Platz reichen. Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich fix für das Landesfinale.

Hierfür fehlten den Lindauern nur wenige Sekunden. Doch sie haben Glück: Da mindestens eine der qualifizierten Mannschaften definitiv nicht zum Landesfinale antreten wird, rücken die Lindauer nach und qualifizieren sich trotzdem für das Landesfinale in Rappershausen.