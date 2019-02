Die Berufsfachschule für Kinderpflege und die Fachakademie für Sozialpädagogik haben sich am Samstag bei einem Tag der offenen Tür an der Schule für Erzieherberufe vorgestellt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde eigens ein Theaterstück einstudiert und im Laufe des Tages zweimal unter großem Interesse aufgeführt.

Nach der Vorlage des Stücks „Nellie Goodbye“ von Lutz Hübner entwickelte die erste Fachklasse der Fachakademie unter der Regie Alexandra de Jong, ihre eigene Version des Originals. Dabei wurden mit viel Improvisationstalent alle Texte entsprechend umgeschrieben, Rollen neu entwickelt und Songs und Arrangements von den Schülerinnen selbst komponiert, getextet und eingespielt. Seit Oktober gingen der Premiere wöchentliche Proben voraus, dazu kam eine ganze Probewoche in der heißen Schlussphase.

Das Stück handelt vom Traum, berühmt zu werden, in fremde Rollen zu schlüpfen und zu wachsen, dabei Empathie zu üben und seine Persönlichkeit zu stärken. Es geht aber vor allem auch um Teamarbeit.

Nellie träumt seit Jahren vom großen Erfolg. Seit Wochen gibt es für die Band „The Useless Beauties“, bestehend aus Nellie, Kai, Tina, Jessi und Dani, nur ein Ziel, am großen Bandwettbewerb „Blame the Fame“ mit dem Finale in Berlin, teilzunehmen. Plötzlich kippt Nellie während einer Probe um. Die Ungewissheit legt die Nerven der Bandmitglieder blank. Der gemeinsam geträumte Traum wird zwischen kleinen Streitereien aufgerieben. Als das Telefon klingelt, verstummen die Instrumente. Die Zeit scheint stillzustehen - die Testergebnisse sind da. Der Tumor dringt in die geschlossene Welt des Proberaums der fünf Jugendlichen ebenso unverhofft ein, wie kurz zuvor in Nellies Kopf. Er stellt die Band vor eine Zerreißprobe und drückt jeden einzelnen an die Wand, bis er sich mit dem Unvorstellbaren auseinandersetzen muss.

Das Stück konfrontiert seine Charaktere mit einer Situation, die ihnen keine Fluchtmöglichkeit lässt und die sie zur Auseinandersetzung mit der eigenen Hilflosigkeit zwingt. Den Umgang mit dem Unfassbaren müssen Kai, Tina, Jessi und Dani erst einmal lernen.

Mit bestechender Geradlinigkeit besticht die Geschichte eines großen Traumes, der an der nüchternen Realität einer unheilbaren Krankheit zu zerschellen droht. Er erzählt aber auch die Geschichte der Jugendlichen, die auf ganz eigene Weise lernen müssen, die Angst und Hilflosigkeit, die Nellies Krankheit in ihnen auslöst, zu überwinden und weiterzumachen.

Für heitere Auflockerung zwischen den einzelnen Szenen, in den denen es um Unterstützung, Überforderung, Neid, Ausgrenzung und Trotz geht, sorgen die „alten“ Damen Waltraud und Helga, die, mit Lockenwickler, Flachmann, Zigarre und Kamillentee ausgestattet, das Treiben von ihrem Balkon aus verfolgen.

Unter der Regie Alexandra de Jong und der musikalischen und technischen Leitung von Jörg Them wurde ein Stück auf die Bühne gebracht, welches viele Facetten des Lebens zeigt. Die jungen Schauspieler haben es geschafft, die ganze Bandbreite an Emotionen überzeugend und mit großer Spielfreude auf die Bühne zu bringen und die Wichtigkeit von Vertrauen, Zusammenhalt, Freundschaft und der Kraft der Musik noch einmal zu verdeutlichen. „Denn das Leben hält für niemanden an.“