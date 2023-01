Vom Steuerberater zum Obdachlosen

Noch vor wenigen Jahren hatte Klaus Kaprolat seine eigene Steuerkanzlei, verdiente gut. Heute hat er einen Schuldenberg, der sich mittlerweile auf knapp 300.000 Euro angehäuft hat. Weihnachten verbrachte er in der Obdachlosenunterkunft. Doch er will sich wieder nach oben arbeiten.

Auf den ersten Blick sieht man ihm seine Situation nicht an. Über der warmen Weste trägt der 53-Jährige ein dunkelblaues Jackett. Die Frisur sitzt akkurat, der Bart ist frisch rasiert. Doch seinen Lebenswandel bezeichnet Klaus Kaprolat als den „absoluten sozialen Abstieg“. Für seine Geschichte schämt er sich nicht. Denn er glaubt: „Es kann jeden treffen.“

Knapp zehn Jahre lang betrieb er in Lindau seine Kanzlei. Im März 2020 sollte er dann eine größere Steuernachzahlung von rund 190.000 Euro leisten, erzählt er. Die Forderung des Finanzamts sei rechtmäßig gewesen. „Doch mir ist das Geld ausgegangen.“

Was genau dazu geführt hat, lässt sich im Nachhinein von außen nur schwierig rekonstruieren. Offenbar spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Einige Jahre zuvor habe er eine andere Kanzlei aufgekauft, um seine eigene zu vergrößern, erzählt Kaprolat. Kurz darauf sei dann ein freier Mitarbeiter gegangen und habe 14 Mandanten mitgenommen.

Mitarbeiter der Bahnhofsmission schicken ihn zur Obdachlosenunterkunft

Vor gut zwei Jahren wurde ihm wegen seiner Schulden schließlich die Zulassung und damit seine Arbeitsgrundlage entzogen. Erst ein halbes Jahr später stellte er seinen ersten Antrag auf Hartz IV. „Ich dachte immer, dass von irgendwoher noch Geld kommt, habe auf einen Neustart gehofft“, erklärt er.

Irgendwann konnte er seine Miete nicht mehr bezahlen, geriet immer weiter in Zahlungsrückstand. „Meine Vermieterin bekommt noch 12.000 Euro von mir“, sagt er. Es folgte eine Räumungsklage. Statt Schulden abzubauen, habe er immer weitere angehäuft. Sein Konto wurde gepfändet. Vier Wohnungen, in die er einst investiert hatte, habe er am Ende mit Verlust verkaufen müssen. Im Mai 2021 habe er dann realisiert: „Ich bin finanziell völlig am Ende.“

Zu dieser Zeit sei es ihm psychisch sehr schlecht gegangen. Eine Zeit lang sei er im Gasthof einer ehemaligen Mandantin untergekommen. Er raffte sich wieder etwas auf, konnte sogar für ein paar Monate in einer Kanzlei im Bodenseekreis aushelfen, erzählt er. Doch auch diesen Job verlor er wieder.

Kurz vor Weihnachten strandet er als Wohnungsloser bei der Bahnhofsmission. Mitarbeiter schicken ihn zur Obdachlosenunterkunft der Stadt. Die Zustände dort hätten ihn erschreckt, erzählt er. „Die Menschen schreien sich nur an, andauernd steht die Polizei vor der Tür.“ Rund 60 Einsätze hatte die Lindauer Polizei dort im vergangenen Jahr. Am häufigsten mussten die Beamten laut einer Pressesprecherin wegen Körperverletzungen anrücken, gefolgt von Beleidigungen und Sachbeschädigungen.

73 Menschen in Lindau sind wohnungslos

Als Klaus Kaprolat erfährt, dass in Lindau eine Wärmestube entsteht, will er sich einbringen. Er wird ins Vorstandsteam des Fördervereins gewählt, arbeitet regelmäßig in der Wärmestube mit. „Ich habe viel über mich selbst nachgedacht“, sagt er. „Ich habe Fehler gemacht.“ Doch aus der Abwärtsspirale, in die er geraten war, sei er irgendwann einfach nicht mehr heraus gekommen. „Früher habe ich mich immer über meine hohe Einkommensteuer definiert“, sagt er. „Jetzt bekomme ich 502 Euro Bürgergeld.“

Conny Schäle, Leiterin der Bahnhofsmission, kennt Klaus Kaprolat nur flüchtig. Doch sie hat schon viele gescheiterte Existenzen getroffen und ein Stück weit auf ihrem Weg begleitet. „Wenn es blöd läuft, dann läuft es eben manchmal richtig blöd“, sagt sie. „Wer fleißig ist und arbeitet, dem passiert nichts – das ist längst Vergangenheit.“

73 Menschen sind in Lindau zurzeit wohnsitzlos. Weil die Obdachlosenunterkunft so voll ist, muss die Stadt bereits weitere Räume anmieten. „Ziel ist dabei immer, dass die Obdachlosenunterkunft eine kurzfristige Hilfe ist und die Betroffenen wieder zu integrieren“, so Inga Brentel von der Pressestelle der Stadt. Einen Sozialarbeiter gibt es in Lindau seit Anfang Januar nicht mehr. Die Stelle soll laut Verwaltung im kommenden Monat nachbesetzt werden.

Klaus Kaprolat hat die Obdachlosenunterkunft vor ein paar Tagen verlassen. Er hat sich ins Hostel auf der Insel eingemietet. Für ihn ein erster Schritt zurück in ein geregeltes Leben. „Den ein oder anderen kann man sicher dabei unterstützen, wieder in die Spur zu kommen“, sagt Bahnhofsmissions-Leiterin Conny Schäle. Sie habe immer wieder Fälle, bei denen sie dafür Anknüpfungspunkte sehe.

„Aufgeben ist keine Option.“

Mit seinen Gläubigern will sich Klaus Kaprolat über Einzelvergleiche einigen. Eine Privatinsolvenz sei für ihn ausgeschlossen. „Das ist eine Frage des Egos“, sagt er. „Mein Plan ist es, wieder zurückzukommen.“ Doch er weiß, dass das Energie kosten wird. Mehr als gut 1300 Euro darf er nicht auf seinem Konto haben, alles darüber hinaus wird gepfändet. Trotzdem habe er kleinere Beträge an Studienfreunde, die ihm Geld geliehen hatten, schon wieder zurückgezahlt.

„Aufgeben ist keine Option“, sagt er. Lindau will er aber wahrscheinlich erst einmal den Rücken kehren und in Richtung Ostdeutschland ziehen, wo die Lebenshaltungskosten günstiger sind. Viele Freunde habe er hier am Bodensee ohnehin nicht mehr. Erst einmal will er sich anstellen lassen, doch er träumt auch davon, seine Zulassung zurückzubekommen und irgendwann vielleicht wieder eine eigene Kanzlei zu haben.

Die vergangenen Monate seien hart gewesen. „Aber ich habe in den letzten Wochen auch viel gelacht und viel erlebt“, sagt Kaprolat. Das habe ihn verändert. Wenn er wieder zu Geld kommen sollte, dann will er Projekte unterstützen, die Obdachlosen helfen.

Schuldnerberatung kann helfen

Die Anzahl der Menschen, die sich verschulden, nimmt auch hier in der Region zu. „Seit November zieht die Nachfrage in unseren Beratungsstellen an“, sagt Christiane Norff wahr, die die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen der Diakonie Kempten in Lindau und Kempten leitet. Darunter seien Menschen, die von Altersarmut betroffen sind ebenso wie alleinerziehende Mütter. „In der Coronapandemie hat es dann angefangen, dass sich auch immer häufiger Soloselbstständige bei uns melden“, so Norff weiter. Doch selbst Familien mit zwei Einkommen hätten immer öfter ein „enges Haushaltsbudget“.

Rechnungen dürften aber niemals liegengelassen werden. „Vor allem um Energie- und Wohnschulden muss man sich echt kümmern“, erklärt die Schuldnerberaterin. Denn Vermieter hätten das Recht, nach zwei ausgebliebenen Mieten einen Mietvertrag fristlos zu kündigen. Energieversorger drehen die Versorgung ab, wenn Rechnungen und Mahnungen nicht bezahlt werden.

„Probleme lösen sich nie von selbst“, sagt Norff. Wer in finanzielle Schieflage gerate, solle sich am besten so früh wie möglich bei der Schuldnerberatung melden. „Dann machen wir mit Gläubigern zum Beispiel Ratenzahlungen aus.“ Außerdem lohne es sich für Menschen mit niedrigem Einkommen zu prüfen, ob sie Anspruch auf Bürgergeld haben. „Die Hemmschwelle, zum Jobcenter zu gehen, ist groß“, weiß Norff. Allerdings gebe es auch mal Ansprüche für nur einen Monat, wenn eine hohe Nachzahlung anstehe. Nachzufragen lohne sich immer.