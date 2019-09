Vom Rokokosaal in die Feldküche

Ein 3D-Ausflug in den Landkreis, ein Blick ins Labor der Lebensmittelkontrolleure, ein Diabetescheck, eine Fahrzeugschau des Katastrophenschutz und viele weitere spannende Einblicke gibt es am Sonntag, 22. September, von 11 bis 17 Uhr im Landratsamt Lindau. Alle Bürger sind eingeladen, bei einem Tag der offenen Tür das Landratsamt und seine Mitarbeiter näher kennenzulernen.

Die Veranstaltung findet in den Räumen der Bregenzer Straße 33 und 35 statt, am Stiftsplatz 4 können Interessierte bei einer Führung den historischen Rokokosaal besuchen. „Bei unserem Tag der offenen Tür wollen auf unterhaltsame Weise zeigen, wie vielfältig unsere Aufgaben sind. Wir geben Unterstützung in vielen Bereichen des Lebens, sind moderner Dienstleister und attraktiver Arbeitgeber“, wird Landrat Elmar Stegmann in einer Mitteilung zitiert. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Das Bayerische Rote Kreuz präsentiert seine Feldküche im Einsatz und bietet Kässpätzle, Gulasch mit Knödel und selbstgemachten Kuchen. Für die jungen Besucher haben die Auszubildenden des Landratsamtes eine Spielecke eingerichtet.

In den Räumen der Bregenzer Straße 33 und 35 sowie auf der Freifläche vor dem Gebäude stellen sich die einzelnen Geschäfts- und Fachbereiche des Landratsamtes vor. Wie wird eine ansprechende Bewerbung verfasst und was für interessante Stellen sind derzeit zu besetzen? Der Fachbereich Personal gibt dazu Tipps und alle, die an einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten interessiert sind, können sich mit den Auszubildenden des Landratsamts austauschen und mit ihnen über ihre Erfahrungen sprechen.

Wie unterscheiden sich das Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum bei Lebensmitteln? Antworten hierzu geben die Lebensmittelkontrolleure im hauseigenen Labor. Auch ein Beispiel für ein digitales Klassenzimmer wird an diesem Tag präsentiert, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts weiter. Außerdem gibt es jede Menge interaktive Angebote wie ein Entenquiz für Schwangere, das Ausfüllen eines Stimmzettels, einen Sinnesparcours, einen Einbürgerungstest sowie einen virtuellen Rundgang durch den Landkreis mit einer Virtual Reality-Brille und vieles mehr. Um 13.30 Uhr informiert die Leitung des Fachbereichs Jugend und Familie in einem Vortrag über die Aufgaben im Jugendbereich.

Der Integrationsbeirat führt an diesem Tag eine Fotoaktion „Stop-Rassismus“ durch. Jeder, der sich öffentlich gegen Rassismus positionieren möchte, ist dazu eingeladen mit dem Integrationsbeirat ins Gespräch zu kommen und an der Fotoaktion teilzunehmen. Des Weiteren sind auch der Kreisjugendring mit einem Qualipass zur Berufsorientierung, die Gleichstellungsbeauftrage des Landkreises mit einer Ausstellung unterschiedlicher Frauenbildern sowie der Seniorenbeirat mit Informationen zum „Vorsorgeordner“ vertreten. Auch die Behindertenbeauftragten und der Klimaschutzmanager des Landkreises informieren über ihr Aufgabengebiet.

Wo arbeitet der Landrat?

Das Amtsgebäude am Stiftsplatz 4 auf der Lindauer Insel öffnet um 15 Uhr zu einer speziellen Führung die Türen. Wer schon immer einmal wissen wollte, wo der Landrat arbeitet, hat bei dieser Führung die Gelegenheit dazu. Neben dem Büro des Landrats wird der Rokokosaal des ehemaligen Damenstifts und seine geschichtliche Bedeutung vorgestellt.

Das Bayerische Rote Kreuz zeigt um 13 Uhr im Außenbereich der Bregenzer Straße was eine Feldküche genau auszeichnet und wie diese im Katastrophenfall eingesetzt wird. Technikbegeisterte kommen bei einer Fahrzeugschau im Außenbereich auf ihre Kosten. Neben einem Fahrzeug des Katastrophenschutzes wird die Straßenmeisterei auch einen Traktor und einen Werkstattwagen ausstellen.