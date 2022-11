Von einem besonderen Handy-Club und einem zerstörten Gartenhaus

Wie lernt man jenseits der 70 richtig mit einem Smartphone umzugehen? Über Frauen und Männer, die sich jede Woche zum Handy-Club treffen, sprechen in der neuen Folge des Lindau-Podcasts die LZ-Redakteurinnen Yvonne Roither, Ronja Straub und Volontärin Maike Daub.

Außerdem geht es um eine Lindauer Familie, die aus dem Urlaub zurückkommt und ihr Gartenhaus völlig zerstört vorfindet. Was ist passiert? Und wie fühlt es sich an, wenn Fremde das eigene Hab und Gut verwüsten und in die Privatsphäre eindringen?

Auch die Finanzen der Stadt Lindau sind in dieser Folge des Podcasts Thema. Denn das Geld wird immer knapper - und der Bau der neuen Mittelschule ist in Gefahr.

HIER erfahren Sie mehr zur finanziellen Lage der Stadt.