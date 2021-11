Vom Erben und Erblassen

Der Feldkircher Theaterverein dieheroldfliri.at gastiert am Samstag, 20. November, im Theater Lindau. Zu sehen gibt es das neue Stück „Kind. Erbe. Reich“ – eine szenische Collage über die absurden Facetten der Erbsünde.

Die aktuelle Erbschaftswelle und die unvorstellbar hohen Summen, die in Industrieländern derzeit vererbt werden, machen die absurde Ungleichverteilung des Kapitals offensichtlich, heißt es in der Stückbeschreibung. Und weiter: Die Widersprüchlichkeit im Umgang mit großen Vermächtnissen, die getragen wird von Gier oder Schuldgefühl, Egoismus oder Gerechtigkeitsempfinden, ist ein Signal dafür, dass demokratische Wege gefunden werden müssen, damit sich die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter öffnet. Hier setzt dieheroldfliri.at mit „Kind. Erbe. Reich“ an.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Bereits um 19 Uhr findet eine Stückeinführung im Zuschauerraum der Marionettenoper im zweiten Stock statt. Karten sind momentan ausschließlich an der Lindauer Theaterkasse erhältlich per E-Mail unter theaterkasse@kultur-lindau.de oder unter Telefon 08382 / 911 39 11.