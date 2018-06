Vom Eichwald zum Römerbad schwimmen

Die 16. Auflage der Lindauer Seedurchquerung – einem 2,3 Kilometer langen Wettschwimmen vom Festland auf die Insel – wird am 28. Juli im Strandbad Eichwald gestartet. Veranstaltet wird der Wettbewerb von der Schwimmabteilung des TSV Lindau zusammen mit dem Lindauer Kanuclub und der Wasserwacht Lindau. Letztere will vor allem für die optimale Sicherheit auf dem See sorgen. Der Startpunkt ist in diesem Jahr zwar an etwas anderer Stelle innerhalb des Geländes, dennoch kann die Örtlichkeit weiterhin genutzt werden.

Um 8 Uhr geht’s los

Der Startschuss für die erste Startgruppe fällt bereits um 8 Uhr morgens, die Vorbereitungen für sämtliche Starter beginnen deshalb bereits um 6.30 Uhr. Ziel ist das Römerbad auf der Insel. Starten können Jugendliche im Alter ab zwölf Jahren (Jahrgang 2006). Nach oben hin ist dem Alter keine Grenze gesetzt, wobei ab 20 Jahren fünf Jahrgänge eine Altersklasse bilden. Freizeitsportler und Vereinsschwimmer werden getrennt gewertet. Alle, die sich fit und gesund fühlen, können teilnehmen. Jeder Teilnehmer bekommt bei erfolgreichem Absolvieren der Schwimmstrecke eine Urkunde. Zudem werden die drei Erstplatzierten in den zahlreichen Altersklassen mit Medaillen belohnt.

Teamwertung im Programm

Wieder im Programm ist die Mannschaftswertung: Vier Einzelstarter bilden ein Team, hier muss mindestens ein Teilnehmer weiblich oder männlich sein. In der Wertung „Freizeitschwimmer-Mannschaft“ darf jedes Team maximal einen Starter einsetzen, der ein Startrecht für den Schwimmverband besitzt. In der Wertung „Vereinsschwimmer-Mannschaft“ müssen mindestens drei Vereinsschwimmer starten. Jedes Staffelmitglied muss auch für einen Einzelstart gemeldet sein. Neu in diesem Jahr ist die Wertung durch elektronische Zeitmessung. Jeder Teilnehmer bekommt vor dem Start einen Transponder, womit die Zeit bei der Zielankunft gemessen wird. Im Lauf- und Triathlon-Bereich sind derartige Zeitmessungen schon länger üblich.

Nachmeldungen möglich

Genauere Informationen zur Ausschreibung und der Link zur Online-Anmeldung sind im Internet zu finden (www.lindauerschwimmer.de). In den Bädern in Lindau und Umland liegen zudem Flyer der Veranstaltung aus. Anmeldungen sind bis zum 26. Juli zu einer Gebühr von 27,50 Euro für einen Einzelstart und zehn Euro für eine Mannschaft möglich, Nachmeldungen können am Veranstaltungstag für 37,50 Euro erfolgen.

Am Zielort ist für Essen und Getränke gesorgt, die Siegerehrung ist für 11 Uhr anberaumt. Danach besteht die Möglichkeit, mit einem großen Shuttlebus zum Strandbad Eichwald zu gelangen. Die Abfahrt des Busses ist am Hauptbahnhof. Genaueres wird am Veranstaltungstag bekannt gegeben.