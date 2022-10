Voltigierturnier in Schwendi

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22. Oktober ging es für das Voltiteam Neuravensburg gemeinsam mit ihren Lindauer Trainerinnen Roswitha Ehrle und Jenny Woller zum Turnier nach Schwendi.

Am Vormittag startete Kerstin Birk auf dem Pferd Quintus an der Longe von Roswitha Ehrle in der Einzelvoltigierprüfung für Senioren (L Einzel). Für die Voltigierin des RVF Eberhardzell war dies gleichzeitig die 2. Station der Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises Biberach. Mit einer sehr guten Pflicht und einer ausdrucksstarken Kür zum Thema „Tarzan“ konnte Kerstin die Prüfung auf Platz 2 beenden. Mit dieser tollen Leistung reichte ihre Endnote aus beiden Stationen, um sich den Vizemeistertitel zu sichern.

Mittags ging es für Quintus an der Longe von Jenny Woller in die Prüfung der Galopp-Schritt-Einzel. Hier wurden die A-Pflicht im Galopp und eine Kür im Schritt gezeigt. Den vier Starterinnen aus Neuravensburg gelang es nach einer soliden Pflicht, höchst schwierige Übungen in toll choreografierten Küren optimal umzusetzen. Lara-Marisa Jungmann belegte hier Platz 3, Natascha Vogel und Anni Kleinhans Platz 5 und Anne Vogler Platz 6 in einem großen Starterfeld von über 20 Voltigierern.

Anschließend konnten vier Doppelpaare des Voltiteams mit eleganten und schwierigen Küren glänzen. Hierbei belegten Anne Vogler und Natascha Vogel aus Lindau mit einer herausragenden Leistung Platz 1, Anna Fontanari und Mira Schepers Platz 5, Anni Kleinhans und Lara-Marisa Jungmann Platz 6 sowie Zoe Arndt und Laura Lanz Platz 7.

Zum Abschluss des Tages startete noch eine Schritt-Gruppe, ebenfalls longiert von Jenny Woller in der Prüfung der Nachwuchsgruppen. Hier starteten Anna Fontanari, Mira Schepers, Zoe Arndt, Laura Lanz, Charlotte und Maxima Hartmann, Amelie und Marlene Kuch gemeinsam mit ihrer Helferin Natascha Vogel. Jedes der neun Mädchen zeigte zunächst eine A-Pflicht im Schritt, wobei auch die Jüngsten tolle Noten erturnt haben. Anschließend präsentierten sie in einer vierminütigen Gruppenkür ihr Können in verschiedenen Einzel-und Doppelübungen. Einige der Mädchen voltigieren sogar erst seit wenigen Wochen. Mit einem fünften Platz in einem sehr starken Starterfeld kann die Gruppe sehr zufrieden sein.

Das Verlasspferd Quintus hat erneut durch seine gelassene und gutmütige Art begeistert und fleißig seine Runden gedreht, wofür er mit guten Pferdenoten belohnt wurde.