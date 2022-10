Voltigierturnier in Nordheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. und 16. Oktober ging es für das Voltigierteam der Reitergruppe Neuravensburg gemeinsam mit ihrer Longenführerin und Trainerin Roswitha Ehrle nach Nordheim. Dort wurde unter anderem die Württembergische Meisterschaft im Einzel- und Gruppenvoltigieren ausgetragen.

Am Samstag startete Jenny Woller im ersten Umlauf der Einzel-Meisterschaft. Mit einer tollen Pflicht und einer guten Kür konnte sie sich an die Spitze des Starterfeldes setzen und den ersten Umlauf gewinnen.

Anschließend startete Anja Traub im S Einzel und konnte mit einer rundum gelungenen Vorstellung eine hohe Wertnote und ebenfalls Platz 1 in ihrer Leistungsklasse erreichen.

Der Sonntag begann im Lichte des Breitensports. Hier longierte Jenny Woller eine Galopp-Schritt-Gruppe auf dem Pferd Quintus. Voltigiert haben Anna Fontanari, Anne Vogler, Anni Kleinhans, Josefine Haug, Natascha Vogel und Zoe Arndt. Jede von ihnen zeigte drei Pflichtübungen der A-Pflicht im Galopp und spektakuläre Kürübungen im Schritt. Die Gruppe konnte sich einen tollen zweiten Platz erturnen.

Kurz darauf ging es für Quintus erneut in den Zirkel zur Prüfung der Schritt-Schritt-Einzel, diesmal wieder an der Longe von Roswitha Ehrle. Anni Kleinhans wurde hier Zweite, Anna Fontanari Dritte, Josefine Haug Siebte und Zoe Arndt Elfte.

In der nächsten Prüfung, dem Einsteiger-Einzel präsentierten Natascha Vogel und Anne Vogler aus Lindau Pflicht und Kür im Galopp. Mit einer sauberen Darbietung rangierten sich die beiden auf den Rängen fünf und sechs ein.

Zum Abschluss des Tages stand dann der zweite Umlauf der Meisterschaftsprüfungen an. Jenny Woller zeigte erneut Pflicht und Kür auf Quintus an der Longe von Roswitha Ehrle und knüpfte hiermit an die Erfolge des Vortages an. Auch diesen Umlauf konnte die Lindauerin für sich entscheiden und siegte damit sowohl in dieser Prüfung als auch in der Meisterschaftswertung. Damit darf sich das Trio über den Titel Württembergischer Einzelmeister 2022 freuen.