Voltigiererinnen sind erfolgreich bei Landesmeisterschaft

Am ersten Wochenende im Oktober fand in Schwaigern die baden-württembergischen Landesmeisterschaften im Voltigieren 2021 statt.

Jenny Woller, Natascha Vogel (Reitergruppe Neuravensburg) sowie Kerstin Birk und Rebekka Laub (RFV Eberhardzell) nahmen dort gemeinsam mit ihrer Longenführerin Roswitha Ehrle auf dem Pferd Quintus teil. Tatkräftig unterstützt wurde das Team durch die Trainerin Katja Mathiak vom RFV Eberhardzell.

Am Samstagmorgen startete Natascha Vogel in der Galopp-Schritt-Prüfung, wo sie mit einem souveränen, sauberen Programm, bestehend aus A-Pflicht im Galopp und einer anspruchsvollen Kür im Schritt zum Lied „Dark Horse“ von Katy Perry überzeugte. Sie platzierte sich auf Rang fünf.

Kurz darauf starteten Kerstin Birk und Rebekka Laub in der L-Einzel-Prüfung. Nachdem beide eine schöne Pflicht im Galopp turnten, präsentierte Kerstin ihre Kür zum Thema „Tribute von Panem“ und Rebekka interpretierte in ihrer Kür Musik aus dem Film „Pearl Harbour“. Beiden Voltigiererinnen gelang es, die Akzente der Musik künstlerisch gut umzusetzen und ein harmonisches Programm abzuliefern. Diese Leistung wurde mit Platz zwei für Kerstin und Platz drei für Rebekka belohnt.

Abschließend startete Jenny Woller im ersten Umlauf der baden-württembergischen Meisterschaftsprüfung der Senior-Einzelvoltigierer, bestehend aus Pflicht und Kür. Nach einer soliden Pflicht lieferte Jenny ein ausdrucksstarkes Kürprogramm, in dem sie Marie Curie interpretierte, ab. Das Pferd Quintus lief dabei trotz mannigfaltiger Ablenkungsmöglichkeiten und einer hohen Geräuschkulisse in der Wettkampfhalle im Gegensatz zu anderen Pferden zuverlässig seine Runden an der Longe von Roswitha Ehrle. In einem starken Starterfeld von Baden-Württembergs besten Einzelvoltigierern konnte sich die 21-Jährige sogar gegen mehrere Konkurrentinnen der höchsten Leistungsklasse durchsetzen und beendete den ersten Durchgang erfolgreich auf Platz fünf. Im zweiten Umlauf wird zunächst ein Technikprogramm gezeigt. Darunter versteht man eine Kür, in der fünf höchst anspruchsvolle Technikelemente enthalten sein müssen. Jenny meisterte das erste Technikprogramm ihrer Voltigierkarriere gelassen. Zuletzt stand dann die Finalkür an. Hier konnte Jenny eine hervorragende und harmonische Runde zeigen. Im zweiten Umlauf platzierte sich die Lindauerin in dem starken Starterfeld auf Rang sechs. Auch in der Gesamtwertung wurde sie Sechste.