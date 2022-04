Voltigierer eröffnen ihre Turniersaison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Voltigiererinnen der Reitergruppe Neuravensburg starteten die diesjährige Turniersaison am 2. und 3. April. Gemeinsam mit Trainerin Roswitha Ehrle und Pferd Quintus ging es für Natascha Vogel, Anne Vogler und Jenny Woller nach Schriesheim.

Am Samstag ging Jenny Woller in der Prüfung der S-Einzelvoltigierer an den Start. Longiert wurde sie von Roswitha Ehrle. Mit einer tollen Pflicht und einem ordentlichen Kürprogramm turnte Jenny sich auf Platz 5, direkt hinter den teilnehmenden Landes- und Bundeskaderathleten.

Nachmittags zeigte Jenny auf Quintus ihr Technikprogramm, eine Kür, in der fünf festgelegte Technikelemente enthalten sein müssen. Trotz einer kleinen Unsicherheit zu Beginn ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen und turnte souverän weiter. Am Ende erreichte sie den zweiten Platz in dieser Prüfung.

Am Sonntag starteten Natascha Vogel und Anne Vogler gemeinsam in der Einsteiger-Doppel-Prüfung. Longiert wurden sie von Jenny Woller. Die beiden zeigten anspruchsvolle Elemente und konnten mit einer guten Ausführung glänzen. Damit sicherten sie sich den ersten Platz.

Anschließend ging es für die jungen Voltigiererinnen Anne und Natascha gemeinsam mit Quintus und Jenny Woller an der Longe noch in die Prüfung der Einsteiger-Einzel. Hier werden Pflicht und Kür im Galopp gezeigt. Für Anne war es ihre erste reine Galoppprüfung, für Natascha ihre zweite. Beiden gelang eine sehr schöne und saubere Vorstellung. Diese Leistung wurde mit einem tollen dritten Platz für Anne Vogler und einem hervorragenden ersten Platz für Natascha Vogel belohnt.

Quintus lief in allen Prüfungen gelassen seine Runden und machte einen guten Job.

Anfang Mai steht für das Voltiteam Neuravensburg das nächste Turnier in Weil der Stadt an.