Vollsperrungen in Lindau: Drei Bahnübergange und Waltersberg

Die Baustelle in Waltersberg bis zum Gitzenweiler Hof wird bis Donnerstag, 21. Oktober, verlängert, teilt die Stadtverwaltung Lindau mit. Der Grund hierfür sind weitere Bauarbeiten. Die Umleitung ist nach wie vor ausgeschildert und führt über Sauters und Greit beziehungsweise von Sauters Richtung Gitzenweiler. Die Anlieger werden über die Verlängerung informiert.

Wegen Bauarbeiten an den Gleisen sind in den nächsten Tagen auch verschiedene Bahnübergänge gesperrt. So wird der Bahnübergang Eichwaldstraße von Samstag, 16. Oktober, bis Dienstag, 19. Oktober, voll gesperrt. Der Bahnübergang Lotzbeck ist von Sonntag, 17. Oktober, bis Dienstag, 19. Oktober, ebenfalls voll gesperrt.

Die letzte Vollsperrung betrifft den Bahnübergang Hasenweidweg, und zwar von Dienstag, 19. Oktober, bis Mittwoch, 20. Oktober. Fußgänger und Radfahrer können die jeweiligen Sperrungen nicht passieren. Die Umleitungen für alle Verkehrsteilnehmer sind ausgeschildert.