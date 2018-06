Volles Haus für „Die höchste Eisenbahn“

Reger Besucherandrang im Zeughaus am Freitagabend: Doch nicht nur die Band „Die höchste Eisenbahn“, die laut dem Musikmagazin Rolling Stone es wie keine andere deutsche Band so gut versteht, verschlungene Schicksale in luftigen Popsongs zu erzählen, begeisterte das Publikum. Die Vorband hatte es ebenfalls in sich. Das Duo „Steiner & Madlaina“ aus Zürich bestach mit stimmlicher Brillanz und unter die Haut gehenden Liedtexten.

Eine lockere vergnügte Atmosphäre hatten die Zeughaus-Organisatoren geschaffen, so ganz ohne Bestuhlung. Das bot viel Raum für ein offenes Miteinander und dafür, den Dingen ihren Lauf zu lassen und einfach diesen außergewöhnlichen Konzertabend zu genießen.

Nicht im Vorfeld angekündigt und dennoch als Vorgruppe aus Zürich angereist waren Nora Steiner und Madlaina Pollina mit ihrer besonderen Art von Folk und Pop. Auf einem Pausenhof haben sie als Band zusammen gefunden. Ihre Texte drehen sich um Beobachtungen, aus denen Geschichten entstehen, die das Leben Tag für Tag schreibt. „Wenn du magst, komm ich gern vorbei auf ein Glas oder zwei, und denke danach nur an dich“ – vollkommen unschmalzige Liebeslieder. Vom ersten Ton an reißen ihre Stimmen mit. Machen deutlich, dass da noch viel Luft nach oben ist. Sie appellieren an das Romantische und verkehren es sogleich in sein Gegenteil, wenn die Welt zerbrochen ist und das Happy End ausbleibt.

Ein außergewöhnliches Gespann, aber kein Geheimtipp mehr

Mit den Singer-Songwritern Francesco Wilking und Moritz Krämer an Vocals, Keyboard und Gitarre, Bassist Felix Weigt und Drummer Max Schröder betrat die 2011 gegründete Berliner Band „Die höchste Eisenbahn“ die Bühne. Sie ist längst kein Geheimtipp mehr, was die vielen Fans unter den Besuchern bewiesen. Unter ihnen ist Francesco Wilking der Lyriker, der der deutschen Indie-Rockband „Tele“ entstammt. Die andere Hälfte ist der in der Schweiz geborene und in Freiburg aufgewachsene Sänger und Regisseur Moritz Krämer.

Beide zusammen sind ein außerordentliches Gespann, das mit großer Vorliebe zwischen den Instrumenten und Liedtexten hin- und herwechselt. Das macht die Band flexibel und locker zu Melodien, die mal Anleihen an den Softrock von Fleetwood Mac sind, mal zu den Doors hinüber schwenken mit einem gehörigem Schuss Slapstick. Wenn Moritz Krämer genüsslich und ganz unverhohlen zu einem Exkurs übers Schwimmen und einem Köpfer in den See ansetzt. Wo er doch weiß, dass er nicht schwimmen kann und sofort sinkt. Dafür aber wahnsinnig gut tauchen kann – immer tiefer. Alles muss umsonst sein, und genau diese Endlosgeschichten mit einer gebrochenen Nase im See sind der verbale Irrsinn, den die Band verzapft und der einfach gute Laune macht. Die vier Musiker stellten nach dem Debüt „Schau in den Lauf, Hase“ von 2013 ihr zweites 2016 erschienenes Album „Wer bringt mich jetzt zu den Anderen“ vor. Groß geworden sind sie im Strom der Singer-Songwriter-Welle, nur erheben sie auf einen bestimmten Stil keinerlei Anspruch.

Jeder einzelne Liedtext zählt für Francesco Wilking

Ihm, Francesco Wilking, geht es um jedes einzelne Lied und dessen Aussage. Letztere hat mit Menschen und Beziehungen, mit Sehnsucht und Weltschmerz zu tun. Eben mit dem, was uns ausmacht. Das verarbeiten sie poetisch zu „verschlungenen Schicksalen“, die in Wirklichkeiten allerorten auftreten. In Zeilen wie „Wenn du die Wahl hättest, dann wünscht du dir ein anderer zu sein“, findet sich so gut wie jeder wieder. Sie erklingen in fließenden, dahin gleitenden Arrangements, die gelegentlich etwas eintönig werden. Doch von Felix Weigts Bass und Max Schröders Schlagzeug aufgefangen, sich zu energetischen Rockballaden entfalten, die ungeheuer an Tempo gewinnen und Lust aufs Tanzen machen. Wilking und Krämer sind auf ihre Weisen coole Typen, deren Stimmlagen sich stark voneinander unterscheiden und doch so gut zusammen gehen.