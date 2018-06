Voller Fokus auf den ÖHB-Cup

Die Bregenzer Profi-Handballer treten am Freitag, 2. Februar im Achtelfinale des ÖHB-Cups beim Drittligisten WAT Atzgersdorf an, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Nach fast drei Wochen intensivem Training und vier Testspielen beendet Bregenz Handball die Vorbereitung nach der Winterpause.

Auf dem Programm standen laut Pressemitteilung individuelle Trainings mit Athletiktrainer David Höhfeld, gemeinsame Einheiten mit dem deutschen Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen die Testbegegnungen. Für den Bregenzer Cheftrainer Jörg Lützelberger fällt die Bilanz der Vorbereitung sehr zufriedenstellend aus. „Obwohl wir in den insgesamt vier Partien gegen TSV Fortitudo Gossau, Kadetten Schaffhausen, HBW Balingen-Weilstetten und gegen Wacker Thun jeweils verloren haben, haben wir uns konstant gesteigert. Ich habe die Testspiele und auch die Trainingseinheiten Göppingen nutzen können, um zu sehen wo die Spieler stehen, die in der Hauptrunde weniger Einsatzzeit erhielten.“

Nach dem Abgang von Kreisspieler Bojan Beljanski muss Lützelberger sein Team nochmals neu formieren. „Ohne Bojan sind wir gezwungen, unser Defensivverhalten zu verändern. Offensiv werden Florian Mohr und Clemens Gangl deutlich mehr in der Verantwortung stehen. Keiner unserer Konkurrenten in der Bonusrunde musste sein Team in vergleichbarem Maße umbauen. Wir haben uns daher einige Dinge überlegt, um auch etwas zu überraschen. Ich bin sehr gespannt wie uns das gelingt“, fügt Lützelberger hinzu.

Nach dem abschließenden Test in Stuttgart beim „Wohninvest Academy Cup“ liegt der Fokus nun auf das bevorstehende ÖHB-Cup-Achtelfinale beim Drittligisten in Atzgersdorf. Auch wenn der Gegner, der in einem Wiener Vorstadtbezirk zwei Spielklassen unter Bregenz beheimatet ist, fordert der Bregenzer Chetrainer laut Vorschau von seinen Spielern, zu hundert Prozent motiviert und konzentriert ins Spiel zu gehen. „Das Achtelfinale ist für unseren Gegner das Spiel des Jahres. Atzgersdorf ist ein extrem ambitionierter Drittligist, der schon in der Vergangenheit klassenhöhere Mannschaften aus dem Pokalwettbewerb geworfen hat. Die Zielstellung für Freitag ist ganz klar das Erreichen der nächsten Runde.“

Aktuell kann Jörg Lützelberger auf den gesamten Kader zurückgreifen. Nur der langzeitverletzte Ante Esegovic wird weiterhin ausfallen. (lz)