Volkszählung: 160 Erhebungsbeauftrage für den Landkreis Lindau gesucht

Alle zehn Jahre findet in Deutschland eine bundesweite Zählung sowohl der Bevölkerung, als auch der Gebäude und Wohnungen statt. Der sogenannte Zensus wird von den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder das nächste Mal im Jahr 2022 durchgeführt. Auch im Landkreis Lindau sollen im kommenden Jahr über 22 000 Bürgerinnen und Bürger befragt werden. Die Organisation und die Koordination des Zensus 2022 übernimmt eine dafür eingerichtete Erhebungsstelle im Landratsamt Lindau. Für die persönlichen Interviews, die in der Haupterhebung bei Haushalten und in Wohnheimen ab Mai 2022 durchzuführen sind, sucht das Landratsamt Lindau ab sofort 160 sogenannte Erhebungsbeauftragte. Die ehrenamtliche Tätigkeit erstreckt sich über wenige Wochen und startet Anfang Mai 2022. Für die Tätigkeit bekommen die Ehrenamtlichen eine steuerfreie Aufwandsentschädigung.

Auf der Webseite des Landkreises Lindau ist unter folgendem Link das Bewerbungsformular abrufbar: https://www.landkreis-lindau.de/Gesellschaft-Soziales/Der-Zensus-2022/

Fragen zur Tätigkeit als Erhebungsbeauftragter beantwortet der Leiter der Zensus Erhebungsstelle Lindau, Patrick Schroeder unter der Telefonnummer 08382 / 270 209 oder per Mail an Zensus@landkreis-lindau.de.