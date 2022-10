Volkstrauertag in Lindau am 13. November

Am Volkstrauertag am Sonntag, 13. November, sind auch in Lindau an unterschiedlichen Orten Kranzniederlegungen geplant. Ab 11.15 Uhr findet eine Gedenkstunde in der Peterskirche statt, bei der Oberbürgermeisterin Claudia Alfons eine Ansprache halten und im Namen der Stadt am Sarkophag einen Kranz niederlegen wird. Weitere Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag finden in deisem Jahr in Aeschach, Reutin und Unterreitnau statt. Das teilt die Stadt Lindau mit.

In Aeschach beginnt der Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Christuskirche. Um 10.30 Uhr folgt dort die Kranzniederlegung an der Kriegergedächtnisstätte im Alten Friedhof. Bei schlechtem Wetter findet die Gedenkfeier in der Kapelle statt. Der Musikverein Aeschach begleitet das Gedenken musikalisch. Die Ansprache hält Stadtrat Roland Freiberg. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Konfirmandenunterrichts lesen Texte über den Frieden, bevor der Stadtrat und die die Reservistenkameradschaft Kränze niederlegen.

In Reutin beginnt der Gottesdienst ebenfalls um 9.30 Uhr in St. Verena. Begleiten werden die Zeremonie dort der Gesangverein Eintracht Liederhort und die Reutiner Musikkapelle. Um 10.15 Uhr erfolgt die Kranzniederlegung an der Kriegergedächtnisstätte vor dem Reutiner Rathaus. Die Ansprache hält Stadträtin Jasmin Sommerweiß, die auch den Kranz niederlegen wird.

In Unterreitnau beginnt der Gottesdienst schon um 9 Uhr. Um 9.45 Uhr ist dort die Kranzniederlegung an der Kriegergedächtnisstätte in Unterreitnau geplant. Der Musikverein Unterreitnau spielt den Choral. Die Ansprache hält Stadtrat Günther Brombeiß, der auch den Kranz niederlegt. Der Musikverein spielt das Lied vom „Guten Kameraden“. Die Stadt Lindau weist darauf hin, dass dieses Jahr eine gemeinsame Gedenkfeier für Ober- und Unterreitnau in Unterreitnau stattfindet.

Die Gedenkstunde in der Peterskirche beginnt um 11.15 Uhr mit einem Choral, gespielt von der Reutiner Musikkapelle. Anschließend spricht Oberbürgermeisterin Claudia Alfons. Meditative Gedanken von Schülerinnen und Schülern des Bodensee-Gymnasiums schließend sich an. Weitere Teilnehmer an der Gedenkstunde sind Kranzträger der Feuerwehr Lindau, das Kreisverbindungskommando Lindau und die Reservistenkameradschaft Lindau, der Sozialverband VdK, Kreisverband Lindau, und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Den Kranz der Stadt Lindau wird die Oberbürgermeisterin an der Stirnseite des Sarkophags niedergelegen, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Weitere Kränze der anderen Oragnisationen folgen. Danach singt der Chor Eintracht Liederhort unter Leitung von Christiane Vieweg noch zwei Lieder. Zum Abschluss spielt die Reutiner Musikkapelle den Schlusschoral.