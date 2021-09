Volkshochschule Lindau setzt Zeichen für Vielfalt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Volkshochschule Lindau ist seit 20 Jahren auf der Hinteren Insel im Uferweg zu finden. Sie ist als Weiterbildungseinrichtung zentrale Anlaufstelle für viele Menschen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern.

Als vor circa drei Jahren feststand, dass 2021 direkt vor der Haustür die Gartenschau stattfinden würde, überlegten Lea Gottschick (Stellvertretende Leitung und Verantwortliche für die Fachbereiche Kultur und Sprachen) und der Leiter der vhs, Horst Lischinski, nicht lange. Die Volkshochschule wollte sich mit einem Ausstellungsbeitrag beteiligen, der ihrem Bildungsauftrag gerecht wird und besonders die Lindauerinnen und Lindauer ansprechen sollte, der zum Mitmachen einlädt. Die Idee des interkulturellen vhs-Garten war geboren.

Von Anfang an als Gemeinschaftsprojekt geplant, sollte der interkulturelle vhs-Garten von Lindauern mit Zuwanderungserfahrung und Lindauern ohne Zuwanderungserfahrung geplant, gebaut, angelegt und gepflegt werden. Insbesondere Menschen, die aufgrund finanzieller oder sozialer Barrieren möglicherweise sonst nicht auf die Gartenschau gehen würden, sollten sich an diesem Projekt beteiligen können. Auch viele potentielle mitwirkende Institutionen, wie etwa die Lindauer Schulen, signalisierten Interesse an einer Kooperation im Rahmen des Projektes.

Coronabedingt mussten die Planung und die Bauphase dann mehrmals modifiziert werden und auch die Kooperationen mussten reduziert werden. Auch in einer modifizierten Form wurde die ursprüngliche Idee weiterverfolgt. Bald wurde bei der Planung deutlich, dass Nachhaltigkeit ebenfalls ein zentrales Anliegen war. Deshalb war schnell entschieden: Der Garten wird mit Hochbeeten bestückt, die aus Paletten gebaut werden.

Zum Glück hat die vhs in dieser Phase tatkräftige Hilfe von verschiedensten Kollegen und Kolleginnen erhalten. Ohne diese Unterstützung wäre der Bau des Gartens in Corona-Zeiten so nicht möglich gewesen. Die Hochbeete wurden dann vor der Gartenschau bemalt, gefüllt und mit sortenreinem Saatgut bepflanzt. Ein Mix aus Blüh- und Nutzpflanzen war das Ziel. Umso stolzer ist die Initiatorin des Gartens, Lea Gottschick, heute: Der interkulturelle vhs-Garten ist ein sehr lebendiger Treffpunkt geworden, an dem sich Menschen regelmäßig treffen, die ohne diesen Garten sicherlich nicht zusammengekommen wären.