Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG erhält Fördermittelpreis

Zum achten Mal in Folge hat die DZ Bank AG der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO) den Preis als „Beste VR-FördermittelBank“ in Baden-Württemberg verliehen. Zur Preisverleihung kam Swen Menzel, zuständiger Betreuer zum Thema Fördermittel der DZ BANK AG, persönlich beim Finanzinstitut vorbei. Außerdem fand die offizielle Verleihung im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung statt. Josef Hodrus, Vorstandssprecher der VBAO, sowie Wolfgang Oligmüller, Direktor Firmenkunden und Agathe Peter, Geschäftsfeldverantwortliche Baufinanzierung und Immobilien, haben den Preis für das Geschäftsjahr 2020 entgegengenommen. „Das Fördermittelgeschäft der VBAO zeichnet sich durch eine breite Nutzung der Fördermöglichkeiten aus – von allen Genossenschaftsbanken in Deutschland wurden über die VBAO am meisten unterschiedliche Fördermittel für deren Kunden über die DZ BANK AG beantragt“, erläutert Menzel. Laut Pressemitteilung hat die VBAO ihr Neugeschäftsvolumen gegenüber dem Jahr 2019 im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt.