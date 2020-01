Volksbank Allgäu-Oberschwaben ehrt Jubilare

Fünf Mitarbeiter der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO) hatten zum Ende des vergangenen Jahres noch etwas zu feiern: Frank Fischer, Kerstin Heinze und Nicole Kugel sind bereits seit zehn Jahren bei der Bank, Elmar Lutz wurde für 20 Jahre geehrt und Senzi Thannheimer ist der VBAO sogar schon seit 25 Jahren treu. „Die Erfahrung und das Können langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das, was ein jedes Unternehmen auszeichnet. Immer wieder freut es uns, wenn wir einige davon für deren Betriebszugehörigkeit ab zehn Jahren ehren dürfen“, so Vorstandssprecher Josef Hodrus. In einer Feierstunde in der Hauptstelle der Bank in Leutkirch im Allgäu richteten die Vorstände Josef Hodrus, Georg Kibele und Werner Mayer lobende Worte an die Jubilare und ließen deren bisheriges Berufsleben Revue passieren. Das Bild zeigt (von links) Frank Fischer, Kerstin Heinze, Nicole Kugel und Josef Hodrus. Es fehlen Elmar Lutz und Senzi Thannheimer. Foto: Voba