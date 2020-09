Weil die Polizei ihn völlig betrunken auf dem Fahrrad erwischt hat, muss sich ein 19-Jähriger verantworten.

Der Jugendliche fuhr in der Nacht zum Samstag mit seinem Fahrrad auf der Schachener Straße in Richtung Wasserburg. Gegen 1.15 Uhr kam ihm eine Polizeistreife entgegen. Weil der Radfahrer in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war, hielt die Streife den jungen Mann an. Er roch nicht nur stark nach Alkohol, sondern wirkte auf die Beamten auch total verwirrt. Tatsächlich ergab der Test mit dem Alkomat, dass der junge Mann 1,76 Promille Alkohol im Blut hatte. Der Wert ist deutlich über der gesetzlichen Grenze, deshalb brachten die Polizisten den 19-Jährigen sofort zur Blutentnahme. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.