VLK-Orchester spielt „Sinfonische Weihnacht“

Das Sinfonieorchester des Vorarlberger Landeskonservatoriums (VLK) lädt für Sonntag, 15. Dezember, zu einem seiner musikalischen Höhepunkte des Jahres ein – der traditionellen „Sinfonischen Weihnacht“. Im Festsaal spielt das Sinfonieorchester unter der Leitung von Benjamin Lack „Speaking Drums“ von Péter Eötvös und die vierte Sinfonie von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Solist ist der Schlagzeuger Slavik Stakhov.

„Unser Sinfonieorchester hat sich unter Benjamin Lack zu einem Klangkörper entwickelt, der auf höchstem Niveau agiert“, sagt Jörg Maria Ortwein, künstlerischer Leiter des Landeskonservatoriums, laut einer Pressemitteilung. Von dieser Qualität kann sich das Publikum am 15. Dezember bei der „Sinfonischen Weihnacht“ wieder überzeugen. Im Festsaal stehen das 2013 uraufgeführte „Speaking Drums“ von Péter Eötvös sowie die 1878 erstmals gespielte vierte Sinfonie von Tschaikowski auf dem Programm.

Benjamin Lack hat das Sinfonieorchester zu einem fixen Bestandteil der Kulturszene im Bodenseeraum gemacht. Für Musiktheaterproduktionen kooperiert man erfolgreich mit den Theatern in Lindau und St. Gallen sowie mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. „Das Landeskonservatorium möchte Impulse setzen“, so Ortwein. „Kunst im Allgemeinen und Musik im Speziellen haben eine hohe Bedeutung in der Gesellschaft. Diese zu vermitteln, ist auch das Anliegen unseres Sinfonieorchesters.“

Darüber hinaus bieten die Konzerte auch Lehrenden die Möglichkeit, sich als Künstler zu präsentieren. Bei deren Berufung orientiert sich das VLK an internationalen Qualitätsstandards, die der Schlagzeuger Slavik Stakhov, der dieses Mal zum Zug kommt, definitiv erfüllt: Er ist seit dem Wintersemester 2017/18 in Feldkirch tätig und konzertierte schon mit Martin Grubinger, Bobby McFerrin und Jon Lord von Deep Purple. Nach seinem Studium in Odessa und Freiburg wirkte er in namhaften Ensembles wie dem Ensemble Modern, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin oder der Bayerischen Staatsoper mit. Er arbeitete mit renommierten Dirigenten wie beispielsweise Claudio Abbado, Kent Nagano, Pierre Boulez – und Péter Eötvös – zusammen.