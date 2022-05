„Vivid Curls“ geben Konzert in Wasserburg

Nach 19 Jahren voller Hingabe, Freude, Mut und Leidenschaft für ihre Musik und deren Botschaft stehen die Vivid Curls heute auf festen, bekannten und nicht mehr wegzudenkenden Beinen in der süddeutschen Musikszene.

Nach Auftritten bei Funk und Fernsehen, gemeinsamen Konzerten mit Konstantin Wecker & Band und wunderbaren Begegnungen im Rahmen ihrer „Eine Welt Tour“ ist die Zeit reif für ein neues Album: “...nicht müde werden!“ Das gilt für die beiden Musikerinnen Inka Kuchler und Irene Schindele in vielen Bereichen. Ein Konzert der beiden Lockenköpfe findet am Freitag, 27. Mai, um 10 Uhr im Pfarrheim Sankt Georg in Wasserburg statt. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets kosten 18 Euro an der Abendkasse und 16 Euro im Vorverkauf.