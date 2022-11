Vitaminspritze für einen guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es ist wieder soweit: der 2021 neu entwickelte Adventskalender des Beruflichen Schulzentrums Lindau wird nach dem großen Erfolg – fast 1000 Euro Spende an die Lindauer Tafel – jetzt erneut zum Verkauf angeboten.

Das Besondere an diesem Adventskalender ist, dass er das Ergebnis eines fächer- und schulartübergreifenden Unterrichtsprojekts ist.

So wurde die Verpackung selbst als Projektarbeit im dritten Lehrjahr des Landesfachsprengels für Packmitteltechnologie der Berufsschule Lindau entwickelt und konstruiert. Die Gestaltung des Weißmusters erfolgte in der Foto- und Medien-Werkstatt im Rahmen der fachpraktischen Tätigkeit der FOSBOS Lindau, bei der die betreffenden Elftklässler mit unseren Digitalkameras, Photoshop und Illustrator an den Macs ein ansprechendes Druckbild unter der Leitung von Jana Gertke gestalteten.

Die technische Umsetzung der Schülerentwürfe wurde durch die Zusammenarbeit mit „dualen Partnerfirmen“ und weiteren Unternehmen ermöglicht: Das Füllgut (24 kleine 0,2-Liter-Fruchtsaftfläschchen in zwölf verschiedener Sorten) wurde von den Lindauer Fruchtsäften vergünstigt zur Verfügung gestellt. Ausgeschnitten wurden die gestalteten Muster von der Firma Zünd auf einem Schneidplotter. Die Wink-Gruppe übernahm die Herstellung der Stanzform, die für die Serienproduktion benötigt wird. Die Bedruckung der Packung und das Ausstanzen der Kontur realisierte die Firma Hans Kolb Wellpappe DigitalSolutions.

Durch diese tatkräftige, kostenfreie Unterstützung ist dieses Adventskalender-Projekt nun erneut möglich geworden. Herzlichen Dank an alle beteiligten Projektpartner.

Der Adventskalender wird für 25 Euro zum Verkauf angeboten – inklusive 6,60 Euro Pfand! – und es werden jeweils 5 Euro an die Lindauer Tafel abgeführt beziehungsweise gespendet. Herr Harald Thomas, Geschäftsführer der Lindauer Tafel, zeigte sich erneut hocherfreut über das Vorhaben und hofft, genauso wie Johannes Wörtz, Projektverantwortlicher, dass viele für einen guten Zweck bestellen und kaufen.

Der Verkauf erfolgt ausschließlich über das Sekretariat der FOSBOS/Fachoberschule (Achstraße 13) in Lindau. Die Adventskalender können gerne auch per Mail an fosbos@bsz-lindau.de oder telefonisch unter 08382/9479471 vorbestellt werden und ab Mittwoch, 23. November während der Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag, 7.00 bis 12.30 und 13 bis 16 Uhr, Freitag bis 12.30 Uhr) dort abgeholt und bar bezahlt werden.