Virtuelle Infomesse „fitforJOB!“ informiert Schüler und Eltern

Die „fitforJOB!“ ist laut Veranstalter Schwabens größte Messe rund um die duale Berufsausbildung. Am Samstag, 20. März, findet die Messe von 9 bis 15 Uhr erstmals digital statt. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrer können sich im virtuellen Messezentrum über Berufe und Firmenprofile, über aktuelle Stellenangebote und Aus- und Weiterbildungsprogramme informieren. Wegen der Corona-Krise gibt es die Berufsinfomesse, die von der Handwerkskammer für Schwaben (HWK) und der Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) gemeinsam organisiert wird, diesmal in einem digitalen Format. Über die Website fitforjob-augsburg.de können sich Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer bereits jetzt kostenlos für die Teilnahme anmelden. Nach der Registrierung erhalten die Interessierten den Link, mit dem sie am Samstag, 20. März, ins virtuelle Messezentrum gelangen. Dort ist alles wie bei einer realen Messe: Es gibt ein Foyer mit jeder Menge Informationen zur Orientierung, ein Vortragsforum sowie große Hallen, in denen sich die Aussteller präsentieren, so die Organisatoren.

