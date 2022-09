Virtuelle Auffrischungskurse in Erster Hilfe

Der Welttag der Ersten Hilfe ist am 10. September, und er läuft dieses Jahr unter dem Motto „Lebenslanges Lernen der Ersten Hilfe“. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) bietet daher gemeinsam mit dem Bayerischen Jugendrotkreuz virtuelle und kostenlose Erste-Hilfe-Auffrischungskurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, um bestehendes Wissen aufzufrischen und neues Wissen anzueignen.

„Viele Menschen haben Angst, dass sie im Notfall falsch agieren und ihnen Fehler unterlaufen könnten. Doch der größte Fehler ist nicht zu helfen und sein Wissen nicht regelmäßig aufzufrischen“, so Kirk Thieme, Landesvorsitzender des Bayerischen Jugendrotkreuzes. Anlässlich des „World First Aid Day“ organisieren deswegen jedes Jahr Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften auf der ganzen Welt lokale Veranstaltungen und Aktionen, um die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, wie Erste Hilfe in Alltags- und Krisensituationen Leben retten kann – und auch, um zu signalisieren, dass jeder Erste Hilfe leisten kann.

Am Samstag, 10. September, veranstaltet das BRK drei virtuelle Erste-Hilfe-Kurse in Form von interaktiven Livestreams. Die drei Kurse stellen zwar keine klassischen Erste-Hilfe-Kurse dar, sollen jedoch bestehende Kenntnisse auffrischen und die Teilnehmenden dafür sensibilisieren, zeitnah und in regelmäßigen Abständen einen Erste-Hilfe-Kurs aufzusuchen.

Bereits ab dem Kindergartenalter erfahren Kinder durch diese Kurse spielerisch die Grundlagen der Ersten Hilfe. Julian Janssen, bekannt als „Checker Julian“ aus dem Kinderkanal (KiKa), wird von 11 bis 11.45 Uhr einen Live-Onlinekurs für Kita- und Grundschulkinder, sowie einen weiteren von 13 bis 13.45 Uhr für Jugendliche moderieren. Die Teilnehmenden werden altersgerecht an das Thema „Erste-Hilfe“ herangeführt und im Kontakt mit Erste-Hilfe-Ausbildern sensibilisiert. Da bei vielen Erwachsenen der Erste-Hilfe-Kurs oft Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt, wird zudem ein weiterer Kurs für Erwachsene (16 bis 17 Uhr) angeboten, um wichtiges Wissen und wirksame Handgriffe aufzufrischen.

Kirk Thieme betont: „Wenn wir einen Unfall haben, wünschen wir uns, dass uns unsere Mitmenschen ohne zu zögern helfen. Deswegen sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen und auch selbst im Notfall für andere aktiv werden – denn nur wer gar nichts tut, macht etwas falsch. Und um im Ernstfall auch sicher Erste Hilfe leisten zu können, ist eine regelmäßige Auffrischung der Kenntnisse nötig, die spätestens alle zwei Jahre erfolgen muss.“

Das Bayerische Jugendrotkreuz füllt das Motto des diesjährigen Welttages („Lebenslanges Lernen“) mit Leben: Mit dem Trau-Dich-Kurs (ab 4 Jahren) werden Kinder im Kindergartenalter an die wichtigsten Maßnahmen (zum Beispiel Umgang mit Beulen, Quetschungen, Hilfe holen) kindgerecht, spielerisch und mit Bildergeschichten, Handpuppen und Malbüchern herangeführt. Mit dem Juniorhelfer-Kurs werden Grundschulkinder (von sechs bis zehn Jahren) altersgerecht an fortgeschrittene Maßnahmen (wie Erste-Hilfe bei Bewusstlosigkeit, Verbrennungen, Kopfverletzungen) herangeführt. Mit dem Juniorhelfer-Plus-Kurs werden Kinder ab 10 Jahren angesprochen. Damit bietet das Bayerische Jugendrotkreuz die Grundlage des lebenslangen Lernens für Kinder und Jugendliche.

Die Erste-Hilfe-Auffrischungskurse sind am Samstag ab 11 Uhr live unter https://go.brk.de/WEHT2022 abrufbar sowie im Nachgang auf dem YouTube-Kanal des BRK verfügbar.