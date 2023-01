Vincenz Mayer rettet Lindau wenigstens zweiten Punkt

Die EV Lindau Islanders haben eine Negativserie in der laufenden Saison der Eishockey-Oberliga Süd beendet. Nach vier Overtimeniederlagen und einer Pleite im Penaltyschießen gab es für die Inselstädter am Sonntag erstmals den Zusatzpunkt. Für das entscheidende Tor zum 2:1 nach Verlängerung beim EHC Klostersee sorgte Vincenz Mayer auf Pass von Arturs Sevcenko (65.). Das war es aber auch schon mit dem Positiven an diesem Wochenende. Lindau legte beim glücklichen Sieg in Grafing einen enttäuschenden Auftritt hin und verlor auch das wichtige Heimspiel gegen Pre-Play-off-Hauptkonkurrent EHF Passau Black Hawks am Freitagabend verdient mit 2:5. „Das war nicht die erwartete Leistung“, kündigte EVL-Trainer John Sicinski nach diesen Spielen eine intensive Analyse an.

Goalie Dominik Hattler verlässt das Tor, die Islanders wollen es etwa drei Minuten vor Schluss mit sechs Feldspielern wissen. Es soll noch einmal Druck erzeugt werden, um das Ruder doch noch herumzureißen. Das Risiko verhalf den am Freitagabend aber lediglich Passau zu einem weiteren Treffer. Sergej Janzen schoss den Puck unter dem Schlittschuh von Lindaus Andreas Farny zum 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)-Endstand für die Niederbayern ins Tor. „Von der ersten bis zur letzten Minute waren wir zweiter Sieger. Es war für mich ein Abend zum Vergessen, viele Spieler haben ihre Normalform nicht abgerufen“, ärgerte sich EVL-Trainer Sicinski. „Passau war spritziger, schneller und hat gewusst, um was es geht. Wir anscheinend nicht.“

Passau baut Vorsprung auf Lindau aus

Damit hat Passau den zehnten Rang, erster Pre-Play-off-Platz in der Eishockey-Oberliga Süd, in der Lindauer Eissportarena gefestigt und den Vorsprung auf die Islanders auf fünf Punkte ausgebaut. Die Islanders verharren weiter auf Platz elf, der immerhin den Nichtabstieg bedeutet. Vorgenommen hatten sich die Lindauer aber etwas ganz anderes. Nach vielen positiven Auftritten in den vergangenen Wochen wollte der EVL ganz dicht an Passau heranrücken. Für diese Aufgabe haben die Islanders noch kurzfristig Verstärkung bekommen. Der Verteidiger und gebürtige Lindauer Leon van der Linde vom DEL2-Club ESV Kaufbeuren hat eine Förderlizenz für die EV Lindau Islanders erhalten. Bei den Nachwuchsteams des Oberligisten vom Bodensee begannen auch seine ersten Schritte im Eishockey, ehe es nach einem Jahr beim EV Ravensburg zum ESV Kaufbeuren ging. Sein Debüt feierte der 19-Jährige am Freitag gegen Passau – von Sicinski bekam er das Prädikat „gut“. Es sei klar erkennbar, „dass er Erfahrung auf hohem Level hat“, sagte Sicinski über den Neuen, der zuletzt mit der deutschen U20-Nationalmannschaft das WM-Viertelfinale erreichte.

Der neue Förderlizenzspieler stand auch wieder im Gastspiel beim Schlusslicht EHC Klostersee im Kader. Außerdem trug nach längerer Verletzung an diesem Wochenende auch erstmals wieder Nico Kolb das Trikot der Islanders. Sicinski wollte eine Reaktion sehen und im ersten Drittel erfüllten die Islanders zumindest ihr Soll. Hinten hielt Hattler seinen Kasten sauber und vorne schlug Kapitän Vincenz Mayer einmal zu. Sein direkter Abschluss landete im langen Eck ein (12.). Flügel verlieh der Überzahltreffer aber nicht. Die Inselstädter spielten sehr lethargisch. „Ich habe mehr Biss und Wille erwartet“, betonte Sicinski. So war in dieser niveauarmen Partie in den ersten beiden Dritteln sehr wenig geboten. 604 Zuschauer in der Wildbräu-Arena in Grafing und 133 Zuschauer auf SpradeTV sahen kaum einmal torgefährliche Aktionen. Lindau hatte sichtbar noch an der Pleite gegen Passau zu knabbern. Klostersee ist nicht umsonst abgeschlagen Letzter in der Oberliga Süd und sportlich unterlegen. Ein Grund dafür ergibt sich zudem aus dem Blick auf die Fairnesstabelle: Der EHC hatte vor dem Spiel mit Abstand die meisten Strafminuten (508) der Liga. Die Lindauer reisten mit nur 199 Strafminuten als fairstes Team der Liga an.

Der Kapitän schiebt zum Sieg ein

Aus der Sicht von Sicinski hätten die Gäste zwingend mehr aus fünf Strafzeiten des Gegners in den ersten 31 Minuten produzieren müssen. „Wir waren zu harmlos“, haderte Sicinski. Er sowie sein Gegenüber Dominik Quinlan mussten zu Beginn des dritten Drittels auf jeweils einen ihrer Spieler verzichten. Das Schiedsrichterteam schickte Lindaus Eric Bergen und Klostersees Matthias Baumhackl nach einem Faustkampf in der 38. Minute für fünf Minuten auf die Strafbank. Letzterer kam stark zurück. Baumhackl erzielte mit einem sehenswerten Schuss sein erstes Saisontor. Er überwand den ansonsten sehr aufmerksamen Dominik Hattler im Lindauer Tor. „Dominik wird von Spiel zu Spiel besser“, lobte Sicinski den besten Spieler des Abends. Die Lindauer durften sich glücklich schätzen, es in die Verlängerung geschafft zu haben. Klostersee machte im dritten Drittel viel Druck und hatte wenige Sekunden vor Schluss die ganz große Chance auf das 2:1. Lynnden Pastachak schob den Puck nach Zusammenspiel mit Philipp Quinlan aber knapp am Tor vorbei. Das ermöglichte es Lindau, sich immerhin zwei Zähler zu sichern. In Überzahl verwertete Kapitän Mayer einen Pass von Sevcenko zum 2:1 (65.).