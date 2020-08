Viertklässler stellen selbst gestaltetes Werte-Quintett vor

Die Schüler der Klasse 4b an der Grundschule Hoyren haben ein eigenes Werte-Quintett gestaltet, das im Rahmen des Projekts „Werte machen uns alle stark!“ entstanden ist. An der Grundschule Hoyren in Lindau und an der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg finden seit Schuljahresbeginn einmal wöchentlich während des Unterrichts gezielt Bildungseinheiten zur Wertevermittlung in kreativer Umsetzung statt – während der Coronazeit online. Darüber informieren die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Grundschüler leben hier gemeinsam durch das Coaching der Bildungsgestalterinnen Karin Eigler und Ramona Krause, was ein friedliches, demokratisches Miteinander bedeutet, setzen sich mit der Bedeutung von Werten für jeden Einzelnen und für die Gemeinschaft auseinander. Das kreisweite Projekt wird durchgeführt im Verbund von Kreisjugendring Lindau, Kinderschutzbund Lindenberg und Kinderschutzbund Lindau sowie den Friedensräumen Lindau.