Vier Wochen lang Bauarbeiten: Lindauer Auffahrt auf die B 31 in Richtung Friedrichshafen wird verlängert

Es ist wie beim Bahnfahren: Bevor sich die Situation verbessert, sprich die Lindauer B 31-Auffahrt in Richtung Friedrichshafen deutlich länger wird, müssen Auto- und Lastwagenfahrer rund vier Wochen lang Umwege fahren. Denn am Montag, 11. März, starten die Straßenbauarbeiten am Schönbühl. Das heißt unter anderem für den Verkehr aus Richtung Westen, dass er die Bundesstraße bereits an der Behelfsausfahrt Schönau verlassen und durch Lindau rollen muss.

Werner Schmid, der für Lindau zuständige Straßenbauexperte im Staatlichen Bauamt Kempten, kann zur Hälfte aufatmen. Denn schon lange wollte die Straßenbaubehörde die viel zu kurze Beschleunigungsspur auf die B 31 verlängern lassen – doch erst im dritten Anlauf ist eine Vergabe der Bauarbeiten möglich gewesen. Nun sind alle Einzelheiten abgesprochen. Auch die Frage, wie die Spur verlängert werden soll, während gleichzeitig der Verkehr weiterhin auf der Bundesstraße rollt.

Dafür muss der Verkehrsfluss teilweise geändert werden. So können zwar Autos und Lastwagen aus Richtung Autobahn weitgehend ungehindert die Baustelle passieren. Wer in Lindau auf die B 31 in Richtung Friedrichshafen einbiegen will, muss dafür jedoch über die südliche Zufahrtsrampe fahren. Das geht dort gefahrlos – weil der Verkehr aus Richtung Westen auf die Bundesstraße bereits an der Behelfszufahrt Schönau abgeleitet wird.

Bauarbeiten sollen rund vier Wochen dauern

Autos, die weiter in Richtung Autobahn und B 308 wollen, müssen dann ein kurzes Stück über die Staatsstraße 2375 und weiter Richtung Oberreitnau fahren, dort am Kreisverkehr abbiegen in Richtung Rehlings und dann wieder oberhalb des Schönbühl auf die B 31 zurückkehren. Für Lastwagen ist das Ganze etwas schwieriger. Denn wegen der Höhenbeschränkung der Brücke am Reitstall müssen sie auf der Staatsstraße in Richtung Schönau und dann über Friedrichshafener und Bregenzer Straße zur Autobahnauffahrt Lindau, um über die A 96 nach Norden zur Anschlussstelle Sigmarszell und dann je nach Fahrtziel auf die B 31 oder B 308 einzubiegen. Schmid geht davon aus, dass die Straßenbauarbeiten an der Auffahrt Schönbühl bis zum 6. April abgeschlossen sind.

Rund 800 000 Euro soll die gesamte Baumaßnahme an der Auffahrt Schönbühl kosten, wobei in diesem Zusammenhang auch die bisher provisorische Dreiecksinsel an der Einmündung der nördlichen B 31-Zufahrt endgültig angelegt sowie die Zufahrtsrampe selbst verbreitert werden soll.