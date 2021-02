Vier Tage Südschwarzwald: Niklas Gathof trainiert im Mountainbike-Landeskader

Der Württembergische Radsportverband (WRSV) hat für seinen Mountainbike-Landeskader ein Trainingslager organisiert. Normal geht es dafür im Frühjahr gerne nach Italien. In diesem Jahr entschloss sich der WRSV aber, die Trainingstage in Kirchzarten durchzuführen. Zur Gruppe gehörte Niklas Gathof, Fahrer vom Lindauer Rennstall toMotion Racing by black tusk. Gathof sowie die anderen U19-Jungbiker trainierten im Südschwarzwald vom 18. bis 21. Februar hauptsächlich Grundlagenausdauer mit einzelnen Intervallen. Die Bedingungen seien perfekt gewesen, insgesamt legten die Athleten in dieser Zeit 285 Kilometer und 5400 Höhenmeter zurück. „Es waren vier anstrengende, aber schöne und lehrreiche Tage“, resümierte Gathof.

Um in Kirchzarten dabei sein, verzichtete er auf das vierte Rennen der German Cycling Academy (GCA) E-Sports-Liga. Durch sein Fehlen rutschte er in der Gesamtwertung um zwei Plätze ab. Vor dem letzten Lauf der fünfteiligen Serie steht der Amtzeller auf dem fünften Rang.

So mischte mit Thore Perske diesmal nur ein toMotion-Fahrer mit. Für ihn galt es, eine 40-Kilometer-Strecke namens „Muir and the Mountain“ zu absolvieren. Außerdem musste er einen langen, kurz vor dem Gipfel immer steiler werdenden Anstieg von etwa zehn Kilometern bewältigen – der vierte Lauf der GCA E-Sports-Liga am Samstag versprach das härteste der fünfteiligen Serie zu werden. Perske erreichte zwar keine absolute Spitzenplatzierung, immerhin kam er in einem 141er-Feld aber auf Platz 17 ins Ziel.

Die Chance auf mehr verbaute er sich auf dem 9,5 Kilometer langen Anstieg, der in einen 1,1 Kilometer langen und im Schnitt 14 Prozent steilen Bonusanstieg (Bonus Climb) mündete. „Mit Beginn des Bonus Climbs wollten meine Beine das Tempo jedoch nicht mehr mitgehen und ich verlor den Anschluss an die Spitze“, sagte Perske. Damit liegt der toMotion-Fahrer in der Gesamtwertung nun auf dem vierten Platz.