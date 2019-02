Vier Stockerlplätze fürs Regionalteam Westallgäu

Quasi Heimvorteil hatten die 13 Westallgäuer Starter am vergangenen Wochenende beim Allgäu Race 2019. Laut Pressemitteilung wurde das Skirennen der Kategorie 3 zwar vom Schwäbischen Skiverband organisiert. Es fand jedoch in Riefensberg im benachbarten Vorarlberg statt, direkt neben dem Haupttrainingsgebiet der Leistungsgruppe 1 am Hochhädrich. Am Ende erfuhren die Nachwuchsrennläufer des Regionalteams Westallgäu viermal aufs Podest.

Der Veranstalter hatte einen Parallelslalom mit 30 Flaggentoren gesteckt. Das mittlerweile auch im Fernsehen oft zu sehende Format ist auch bei den jungen Nachwuchsrennläufern sehr beliebt. Fährt man doch nicht nur um eine gute Zeit, sondern hat – neben seinem eigenen Lauf – auch einen Gegner, vor dem man ins Ziel kommen will.

Ganz hervorragend gelang die Umsetzung des Konzepts Willi Wilfer vom SC Steibis-Ach. Der fuhr in beiden Läufen jeweils Bestzeit und blieb als Einziger beide Male unter der 30-Sekunden-Marke. Neben der Tagesbestzeit bedeutete dies den Sieg in der Klasse Schüler U16 männlich.

In der gleichen Kategorie fuhr Ferdinand Ballerstedt vom SC Maierhöfen-Grünenbach in seiner letzten Saison mit Platz drei ebenfalls aufs Stockerl. Sein Kamerad und direkter Gegner in beiden Läufen, Alexander Kümmerlen vom TV Gestratz, schied nach Rang fünf im ersten Lauf im zweiten Durchgang aus.

Besser machten es zwei andere Teamkollegen: Annika Koros vom SC Scheidegg sowie Nemo Bauer vom SCB Lindau beendeten das Rennen der U14 auf dem zwölften und siebten Rang und konnten dadurch beide ihre Punktebilanz verbessern. Sehr gut unterwegs war einmal mehr Lennart Jauch vom TSV Gestratz: Er verfehlte nur knapp die Zeit des Siegers und kam mit der viertbesten Laufzeit aller Teilnehmer bei den Schülern U14 auf dem zweiten Platz.

Die Punktbeste der Mannschaft, Viktoria Lummer vom SC Maierhöfen-Grünenbach, beendete ihr Rennen bei den U16 weiblich auf dem fünften Platz. Direkt hinter ihr kam die jahrgangsjüngere Paula Veit (SCB Lindau) als Sechstplatzierte in die Wertung. Ihre Teamkollegin Elena Nausester vom SC Oberstaufen wurde am Ende Neunte.

Für die größte Überraschung an diesem sonnigen Nachmittag sorgte allerdings Flores Jall vom SC Scheidegg bei der Konkurrenz U14 weiblich. Nach zwei sehr flüssigen Läufen verlor sie insgesamt nur knapp gegen die spätere Zweitplatzierte und durfte als Dritte einen Pokal nach Hause nehmen. Aus dem Regionalteam Westallgäu beendeten mit Susanna Roth (SV Maierhöfen-Grünenbach) als Neuntplatzierte sowie den jüngsten Teilnehmerin, Jessica Schmidt von der RG Weiler-Simmerberg und Giulia Stolze vom SCB Lindau, als 14. und 21. das Rennen.

Alles in allem war es ein gutes Mannschaftsergebnis fürs Regionalteam Westallgäu um Trainer Herbert Hörburger.