Vier Schulen wollen LZ-Aktion unterstützen: Heimbewohner dürfen sich auf Briefe und Bilder freuen

Details zur LZ-Aktion

Jede und jeder kann an der LZ-Aktion mitmachen. Bei Kindern und Jugendlichen müssen die Eltern zustimmen. Die Briefe und Zeichnungen können mit Namen und Anschrift des Absenders versehen sein, es reichen aber auch ein Vorname und das Alter. Jeder soll seinen Brief oder sein Bild direkt per E-Mail an das Seniorenheim seiner Wahl (oder auch an alle Häuser) senden. Die „Lindauer Zeitung“ wird in nächster Zeit weiter über die Aktion berichten und Bilder sowie Auszüge aus Briefen (beides auf Wunsch anonym) veröffentlichen. Die E-Mail-Anschriften der teilnehmenden Seniorenheime:

Allgäu-Stift Holdereggen: holdereggenpark@allgaeustift.de

Altersheim Reutin: sieglinde.ohmayer@lindau.de

Evangelisches Hospital: hoehne@hospital-lindau.de

Maria-Martha-Stift: verwaltung@diakonie-lindau.de

Seniorenheim Hege: info@seniorenheim-hege.de

Seniorenresidenz Schönbühl: info@bodenseeresidenz-lindau.de