Vier Punkte machen Lust auf mehr

Sieht man von der knappen Overtime-Niederlage am 2. Januar zu Hause gegen die Memminger Indians ab, hatte sich bei den EV Lindau Islanders am Ende der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga Süd der Trend zur erfolgreichen Heimmannschaft verstetigt. So am vergangenen Wochenende: Glückte am Freitagabend gegen die Blue Devils Weiden ein knapper 4:3-Sieg, mussten die Lindauer zwei Tage später in Selb mit 2:3 im Penaltyschießen die Segel streichen. Recht zufrieden zeigte sich der sportliche Leiter der Islanders, Sascha Paul, über den Auftakt der Meisterrunde, welche der Eishockeyclub vom Bodensee im dritten Oberligajahr erstmals überhaupt spielt.

„Wir alle sind mega happy über das Vier-Punkte-Wochenende“, sagte Paul zur Ausbeute aus beiden Partien. Mit den Spielern und Mannschaftsbetreuern kehrte er am Montag gegen 3 Uhr in der Früh im Mannschaftsbus aus dem gar nicht tief verschneiten Oberfranken zurück. Rückblickend war für den 30-Jährigen bedeutsam, dass bei seinem Team „die Einstellung auf dem Eis passte“. Noch wichtiger sei jedoch die Stabilität gewesen, die er beobachtete: „Das war für mich das Allerwichtigste“, so Sascha Paul. Auch nachdem man den 3:0-Vorsprung gegen Weiden verspielt hatte, sei man drangeblieben, habe sich nicht aufgegeben und die Entscheidung noch in regulärer Spielzeit erzwungen.

Mit Erfolg: Der Siegtreffer gegen die Oberpfälzer, von der dritten Lindauer Sturmreihe auf den Weg gebracht und durch Santeri Ovaska vollstreckt, fiel exakt 11,6 Sekunden vor der Schlusssirene – eine fast lupenreine Punktlandung. Wobei auch die Gäste aus der Oberpfalz ihre Möglichkeiten hatten, den kleinen Durchhänger der Islanders im Schlussdrittel zu ihren Gunsten zu nutzen und die Partie in regulärer Zeit für sich zu entscheiden. „Die ersten 40 Minuten gegen Weiden waren richtig stark“, befand denn auch Chris Stanley, der sich überaus glücklich darüber zeigte, dass die drei Punkte doch noch am Bodensee verblieben.

Kompakt und zweikampfstark

In der Tat präsentierten sich die Islanders hier als überaus kompakte Einheit mit Zweikampfbiss und Zug zum gegnerischen Tor. Sehr gut eingefügt hat sich auch der zweite schwedische Ausländer in den eigenen Reihen. Fredrik Widén in der Verteidigung strahlte Ruhe, Abgeklärtheit und Übersicht aus, während sich Landsmann Viktor Lennartsson in der Scorerwertung immer weiter nach oben arbeitet. Am Wochenende steuerte der EVL-Stürmer mit der Trikotnummer 62 ein Tor und zwei Vorlagen bei. „Das ist das, was wir von einem Importspieler wie ihm erwarten“, betont Paul.

Wenige Sekunden entschieden nicht nur am Freitag, sondern auch am Sonntagabend in Selb über den Ausgang der Partie. Diesmal allerdings ohne Happy End für den EVL. Nach „ausgeglichenem Beginn mit leichtem Chancenplus für die Wölfe“ (Paul) gingen die Islanders zweimal in Führung, mussten zweimal den Ausgleichstreffer hinnehmen. Gerade einmal 27 Sekunden war Lindau vom zweiten Dreier der Meisterrunde – und wurde, bei 2:1-Führung, praktisch auf der Ziellinie noch abgefangen. Als die Oberfranken ihren Goalie Niklas Deske herausnahmen und auf Powerplay stellten, lag die Scheibe hinter dem Tor des erneut sehr gut aufgelegten David Zabolotny. Ian McDonald, der das 1:1 erzielte, passte zurück zu Erik Gollenbeck, dessen Schlagschuss schlug Sekundenbruchteile später unter die Latte des vom Lindauer Torhüter gehüteten Gehäuses ein.

Was folgte, war eine gut einminütige Überzahlsituation am Ende der Overtime, die die Islanders nicht verwerteten. Im Penaltyschießen war dann McDonald zur Stelle: Der kanadische Kontingentmann netzte den zweiten Selber Versuch ein, während der EV Lindau auch im dritten Anlauf nicht traf und sich mit einem Punkt begnügen konnte. Kleiner Trost: Der Abstand zu Platz acht, derzeit vom Höchstadter EC eingenommen, konnten die Mannen von Stanley um einen auf vier Punkte verkleinern. Somit bleibt man auf Kurs und in Reichweite zum angestrebten Saisonziel Play-off-Teilnahme.