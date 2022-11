Vier Menschen stehlen in Lindauer Supermärkten

Vier Menschen haben am Freitag und Samstag in Lindauer Supermärkten gestohlen. Sie lassen Alkohol, Essen und Süßigkeiten mitgehen.

So ertappte die Polizei am Samstagnachmittag einen amtsbekannter 29-jähriger Lindauer beim Diebstahl eines alkoholischen Getränks auf frischer Tat. Der Ladendetektiv des Verbrauchermarktes im Heuriedweg hatte laut Polizei beobachtet, wie der 29-Jährige eine alkoholisches Getränk in die Bauchtasche seines Kapuzenpullovers steckte und anschließend, ohne zu bezahlen, durch den Kassenbereich ging.

Am Freitagnachmittag war es schon zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Dabei wurden gleich drei Diebe von Ladendetektiven erwischt. Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde dabei beobachtet, wie dieser in einem Supermarkt in Aeschach diverse Süßigkeiten in seine Taschen steckte und anschließend ging, ohne die Sachen zu bezahlen. Laut Polizei steckte an dem Nachmittag auch ein 42-Jähriger und ein 52-Jähriger in einem Supermakrt in Reutin Nahrungsmittel ein und zahlte nicht. Sie erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.