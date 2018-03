Vier junge Pianisten messen sich beim Rotary Jugend-Musikpreis

Zwei zierliche asiatische Mädchen, ein im nahen Dornbirn geborener Italiener und ein junger Mann mit russischer Mutter und afrikanischem Vater haben am Sonntagabend im Forum am See um den Rotary Jugend-Musikpreis gespielt. Die musikalische Jugend ist international, auftrittssicher und wettbewerbserfahren, „Jugend musiziert“, „Prima la musica“ oder die Wettbewerbe der bekannten Klavierbauer Steinway, Bechstein, Schimmel und Grotrian-Steinweg kehren mit schöner Regelmäßigkeit in den Biographien der 15- bis 17-jährigen jungen Musiker wieder.

Der Rotary Jugend-Musikpreis fand zum 16. Mal statt, war wie immer ein großer gesellschaftlicher Anlass für die Mitglieder des Rotary Clubs Friedrichshafen-Lindau, samt reichhaltigem Büffet in den Pausen, eleganter Kleidung und angeregter Unterhaltung – und, natürlich, höchst gekonnt und fantasievoll vorgetragener Klaviermusik aus Wiener Klassik und Romantik. Von der wortreichen Begrüßung durch Wolfgang Huang, den derzeitigen Präsidenten des Clubs, waren im Saal nur Bruchstücke zu verstehen, bevor Peter Vogel als Geschäftsführer des Internationalen Konzertvereins und Vorsitzender der Wettbewerbs-Jury das Prozedere erklärte. An seiner Seite waren in diesem Jahr die finnische Pianistin und Musikpädagogin Ritva Sjöstedt und der Schweizer Pianist Benjamin Engeli. Ein junger Mann aus Kroatien hatte wegen Krankheit absagen müssen, für ihn sprang innerhalb eines Tages der 15-jährige Philippe Gang ein – Nervenstärke lernen junge Künstler wohl ebenso wie Etüden von Chopin und Liszt.

Ein Satz aus einer Klaviersonate der Wiener Klassik, eine Konzertetüde und ein größeres Werk des 19. oder 20. Jahrhunderts waren die Vorgaben für diesen Wettbewerb gewesen: alle vier entschieden sich für Beethoven, die Konzertetüden stammten von Chopin oder Liszt, und bei den größeren Werken wählten sie Chopin und Schumann – dem Repertoire in der klassischen Klavierausbildung entsprechend. Doch so jung die in Deutschland geborene Minha Marie Yeo (mit koreanischen Wurzeln), die Japanerin Honoka Abe, die seit 2015 in München studiert, der italienische Vorarlberger Gabriel Meloni, der aufs Musikgymnasium Feldkirch geht, und der vielsprachige Philippe Gang aus dem Ruhrgebiet auch sind, bei dieser „Momentaufnahme des heutigen Abends“ (Peter Vogel) mit einem je rund halbstündigen Programm musizierten sie sehr individuell und persönlich.

Hier ungestümes Spiel, dort warmes Erzählen

Da schien sich Gabriel Meloni, der den Abend eröffnete, mit seinem Temperament im ungestümen Spiel bei Beethoven und Liszt selbst zu überholen, wobei der Klang öfters hart und grell wurde. Mehr Ruhe und Poesie zeigte er in einer Nocturne von Chopin und in der vierten Ballade. Dieses Stück allerdings wirkte unter den Händen von Minha Marie Yeo wie ausgewechselt. Die junge Pianistin hat die Gabe, zu erzählen, mit Wärme, Agogik und Atem zu gestalten. Auch in Beethovens Sonate op. 81a „Les Adieux“ vermittelte sie den Schmerz Beethovens, den dieser bei der Abreise seines Gönners und Freundes Erzherzog Rudolf in Töne gefasst hatte.

Nach der Pause eröffnete Philippe Gang, der schlaksige Jüngste der vier Pianisten, mit Schumanns „Faschingsschwank aus Wien“ in einem temperamentvoll differenzierten Spiel. Etwas zurückgehalten interpretierte er den ersten Satz von Beethovens Pathétique, um sich mit der zweiten Legende von Liszt „Der heilige Franziskus von Paola auf den Wogen schreitend“ in die wogenden Figuren der linken und die leuchtende Oberstimme der rechten Hand zu vertiefen.

Kindlich wirkt die Japanerin Honoka Abe, dabei musiziert sie sehr klar, rund und fein in der frühen Beethoven-Sonate. Auch sie erzählt in Chopins Fantaisie-Impromptu eine große Geschichte, der Klang wächst zu warmer Fülle, mit Liszts „Un sospiro“ werden Wehmut und Sehnsucht klingend greifbar.

Während die Jury sich zur Beratung zurückzog, wählten auch die Zuhörer mit Philippe Gang ihren Favoriten für den mit 250 Euro dotierten Publikumspreis. Wie so oft galten für die Jury andere Maßstäbe. Sie gab ihm gemeinsam mit Honoka Abe den dritten Preis (750 Euro), Gabriel Meloni erspielte sich den zweiten Preis (1500 Euro) und Minha Marie Yeo durfte als an diesem Abend überzeugendste Pianistin den ersten Preis (2000 Euro) entgegennehmen. Sie bedankte sich mit der Wiederholung der sprühenden Chopin-Etüde op. 25/11.