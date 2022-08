Vier Gäste bringen einen Lindauer Wirt um sein Geld

Vier Männer essen und trinken in einer Gaststätte – und verschwinden dann einfach. Warum die Polizei dem Wirt nicht helfen konnte.

Der Gastwirt eines Lokals in der Maximilianstraße in Lindau hat einen Zechbetrug angezeigt, der sich am Dienstagnachmittag ereignet hatte. Wie die Polizei schreibt, gab er an, dass eine vierköpfige Männergruppe im Außenbereich der Gaststätte im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 16.45 Uhr Speisen und Getränke im Wert von rund 72 Euro konsumierte.

Nach einer Viertelstunde sind sie weg

Als der Kellner die Teller abräumte und wieder zum Tisch zurückkehrte, seien die vier Männer verschwunden gewesen. Von den Tätern im Alter von 25 bis 30 Jahren ist nur bekannt, dass sie vermutlich aus den Niederlanden kamen. Weil die Mitteilung erst gegen 19.30 Uhr erfolgte, konnte die Polizei keine Fahndung mehr einleiten, heißt es im Polizeibericht.