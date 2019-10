Vier freie Theaterhäuser - Vier außergewöhnliche Produktionen im Theater Kosmos

Im Rahmen der „Theaterallianz“ sind vom 15. bis 27. Oktober vier freie Theaterhäuser aus Linz, Salzburg, Klagenfurt und Graz im Theater Kosmos zu Gast. Aufgeführt werden in diesem Zeitraum vier außergewöhnliche Produktionen von namhaften österreichischen Autoren. Gegründet wurde die Theaterallianz 2013. Mitglieder sind neben dem Theater Kosmos das Schauspielhaus Wien, das Grazer Theater am Lend, das Klagenfurter Ensemble, das Theater Phönix Linz und das Schauspielhaus Salzburg. Durch die Theaterallianz entsteht eine bundesweite Plattform für das zeitgenössische Theater in Österreich. Im Zentrum der gemeinsamen Aktivitäten steht der Austausch von ausgewählten Inszenierungen zeitgenössischer Dramatik. Den Auftakt macht Phönix Linz, das am Dienstag und Mittwoch, 15. und 16. Oktober, ab 20 Uhr „Else (Ohne Fräulein)“ von Thomas Arzt nach Arthur Schnitzler spielt. Das Schauspielhaus Salzburg zeigt Samstag und Sonntag, 19. und 20. Oktober, 20 Uhr, „Jedermann (Stirbt)“ von Ferdinand Schmalz. Das Klagenfurter Ensemble (siehe Foto) folgt Mittwoch und Donnerstag, 23. und 24. Oktober, um 20 Uhr mit „Owe den Boch“ von Antonio Fian. Den Abschluss macht das Grazer Theater am Lend: Der Vorhang öffnet sich Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, 20 Uhr, für „Der Sprecher und die Souffleuse“ von Miroslava Svolikova, das Gewinnerstück des Autorenpreises der österreichischen Theaterallianz 2018. Kartenvorverkauf per Internet unter www.theaterkosmos.at., Abendkasse ab 19 Uhr, Telefon 0043-(0)5574-44034, per E-mail karten@theaterkosmos.at. Foto: Günter Jagoutz