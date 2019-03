Vielfältige „Abstraktionen“ von gestisch bis konkret

Hinter dem Ausstellungstitel „Abstraktionen“ verbirgt sich eine vielgestaltige Schau, die Malerei, Grafik, Skulptur, Plastik und Keramik umfasst. Eröffnet hat sie am Sonntag die Galerie Holbein mit 49 Werken von 16 Künstlern. Zugleich blickten Annette und Hans Pfaff mit der 217. Ausstellung auf 45 Jahre ihrer Tätigkeit in Lindau als Galeristin und Sammler zurück. Das waren berührende Momente für die Besucher, darunter auch einige der vertretenen Künstler.

Begonnen haben die beiden Pfaffs – sie als studierte Kunsthistorikerin, er als Pädagoge – 1974 im Rebleutehäuschen in der Holbeinstraße. Vom damaligen Stadtrat Hermann Dorfmüller erhielten sie den Schlüssel mit den Worten: „So jetzt habt ihr eure Galerie!“ Geblieben sind sie dort vier Jahre, bis sie den Namen mitnahmen und in die Brougierstraße umzogen. Ins Parterre, wo die Galerie 30 Jahre lang ihren Platz innehatte, bevor sie ins Stockwerk darüber in die Wohnräume der Pfaffs verlagert wurde.

„Ach so, ihr habt die Galerie in der Wohnung“, habe sich Annette Pfaff des Öfteren anhören müssen. „Nein, die Galerie ist nicht in der Wohnung, sondern wir wohnen in der Galerie“, konterte sie dann und trifft damit ins Schwarze. Kunst und Leben bedingen einander, ist sie überzeugt. Weshalb sie sich, die aus einer Künstlerfamilie stammt, gegen eine Karriere im Musealen entschied. Sie habe mit lebenden Künstlern arbeiten wollen und so ist sie Galeristin geworden. Gemeinsam haben sie die Sammlung aufgebaut. Vor 50 Jahren, so Hans Pfaff, hätten sie angefangen, in München in der Galerie Stangl Grafik zu kaufen. Horst Antes vor allem. Dadurch hätten sich viele persönliche Kontakte und Begegnungen ergeben, was auch an dieser Vernissage in Gesprächen mit anwesenden Künstlern wie Reinhard Fritz, Hubert Gaupp oder Karl Schmid spürbar ist. Das Sammeln und Ausstellen von Kunst wurde so zur Leidenschaft.

Lui Schaugg ist Anlass für Schau

Davon erzählt diese Schau, deren Anlass der 80. Geburtstag des Nonnenhorner Malers Lui Schaugg ist. In bester Gesellschaft befinden sich seine in Mischtechniken gefertigten „Abstraktionen“ mit Monotypien von Otto Valentien und Farblithografien von Giuseppe Santomaso. Neun Einzelausstellungen hat Schaugg in der Galerie Holbein bis dato bestritten. Mit Farberfindungen und freien Kompositionen, die sich dem Wechselspiel zwischen Figur und Landschaft verschrieben haben. „Ich bin kein Abstrakter, auch wenn es abstrakt aussieht“, hat er sich vor Jahren zu seinem Werk geäußert. Das ist zugleich ein Hinweis auf die Vielfältigkeit, die sich hinter dem Ausstellungstitel verbirgt. Dazu zählen die in freier gestischer Manier in Acryl auf Papier gesetzten Farbräume von Harald Häuser. Die transparenten, im Bildraum schwebenden amorphen Formen des Münchner Malers und Musikers Reinhard Fritz. Sein Werk ist mit 13 Ausstellungen bislang am häufigsten in Lindau zu sehen gewesen. Aus den frühen Arbeiten, die der einst junge Mann 1977 den Pfaffs zeigte, seien heute rare Blätter geworden, so die Galeristin. Den Besucher empfängt ein Farblitho von Rupprecht Geiger. Ein silbrig-blauer Kreis vor orangerotem Fond widerspiegelt in seiner räumlichen Dimension ein optisches Phänomen. Zugleich thematisiert es eine Reihe konkret-konstruktiver Werke weiterer Künstler, darunter der Italiener Aldo Colò. Besonderes Augenmerk verdienen die Aquarelle von Axel Sander, die Farbstiftzeichnungen von Hubert Gaupp und die Farblithos von Peter Kampehl. Im Bereich der Plastik ist neben einer Stahlplastik von Karl Schmid und Basaltkuben von Heinz Pistol vor allem auf den österreichischen Bildhauer Karl Prantl und einen seiner „Meditationssteine“ aus schwedischem Granit von 1971 hinzuweisen. „Wer gestaltet, zerstört nicht“, zitierte Annette Pfaff Lui Schaugg, um daran die Frage nach dem Sinn von Kunst anzuschließen. Die Künstler würden ihrem Leben Glanz verleihen. Das sei ihr Vermächtnis, das sie an die Besucher weitergab.