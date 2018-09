Viele Wege führen in die Bank

Zehn neue Auszubildende haben am Montag, 3. September, ihre Ausbildung bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO) begonnen. Bereits am vergangenen Donnerstag hatten Vorstandssprecher Stefan Scheffold und Ausbildungsleiterin Anja Fürst die neuen Azubis mit ihren Eltern in die Bank zu einem ersten Kennenlernen eingeladen.

Die angehenden Bankerinnen und Banker haben sich für unterschiedliche Ausbildungswege entschieden. Von der Ausbildung als Bankkaufmann oder -frau bis hin zu einem Studium zum Bachelor of Arts in den Bereichen BWL-Bank, BWL-Dienstleistungsmanagement und BWL-Immobilienwirtschaft bietet die VBAO ihren Auszubildenden eine Vielzahl an Möglichkeiten, teilt die Volksbank Allgäu-Oberschwaben in einem Schreiben mit.

Stefan Scheffold gab den jungen Menschen bereits einen ersten Einblick in die kommenden Ausbildungsjahre: „Neben dem theoretischen Unterricht in der Berufsschule oder an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg werden Sie in den kommenden zweieinhalb bis drei Jahren in unseren 24 Haupt- und Geschäftsstellen die Arbeit eines Finanzdienstleistungsunternehmens kennen lernen.“ Anja Fürst ergänzte: „Nach Ihrer Ausbildung stehen Ihnen alle Türen offen: Sei es ein direkter Einstieg in einer Abteilung, ein Traineeprogramm in der Kundenberatung oder ein zusätzliches berufsbegleitendes Studium – Sie können selbst entscheiden, welchen Weg Sie gehen.“

In den kommenden Tagen stehen unter anderem Themen wie Teamarbeit sowie ein respekt- und vertrauensvoller Umgang miteinander im Fokus. Im Rahmen eines Outdoorseminares werden die neuen Azubis zusammen mit den 26 weiteren Auszubildenden der VBAO Spannendes erleben. „Das ist der Grundstein für ein erfolgreiches Miteinander bei uns in der Bank. Auch während der Ausbildungszeit bieten wir den jungen Menschen eine Vielzahl an Seminaren und Entwicklungsmöglichkeiten“, sagte Anja Fürst zu ihren neuen Schützlingen.