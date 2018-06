Viele Unfälle führen in Lindau zu mehr als 30.000 Euro Schaden

Zu einer ganzen Reihe von Verkehrsunfällen ist es am Freitag in und um Lindau gekommen. Zum Glück wurde nur ein Mensch leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt aber nach Angaben der Polizei auf über 30 000 Euro.

Um 8.20 Uhr bog ein Autofahrer vom Brühlweg nach links in die Holdereggenstraße ein und übersah dabei ein von rechts kommendes Auto. Bei dem Zusammenstoß entstanden 3000 Euro Sachschaden. Zehn Minuten später hat ein Autofahrer an der Ortseinfahrt Enzisweiler die Verkehrsinsel übersehen und das darauf stehende Verkehrszeichen umgefahren. Am Auto und dem Verkehrsschild entstanden Sachschaden von rund 4500 Euro. Der nächste Unfall ereignete sich um 10 Uhr auf dem Paradiesplatz, wo ein Autofahrer beim Einparken einen geparkten Wagen streifte und rund 2000 Euro Sachschaden verursachte. Eine Stunde später kam es zum nächsten Einparkunfall, diesmal in der Webergasse. Den Sachschaden dort schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Bei einem Auffahrunfall um 13 Uhr auf der B 12 verletzte sich ein Autofahrer leicht, der Sachschaden beträgt 9000 Euro. Nur ganz leicht streifte der nächste unachtsame Einparker den Wagen neben sich um 14.15 Uhr in der Heyderstraße. Der Schaden blieb unter tausend Euro. Kurz darauf krachte es am Schönbühl, wo ein Fahrer vom Parkplatz auf die Straße einfuhr und mit einem vorfahrtsberechtigten Wagen zusammenstieß. Den Schaden schätzt die Polizei auf 12 000 Euro. Wieder beim Ausparken fuhr um 16.20 Uhr in der Kemptener Straße ein Auto einen abgestellten Motorroller um, der minimale Schäden davontrug.

Letztlich wurde bei der Dienststelle noch eine Unfallflucht angezeigt, die sich bereits vor zwei Wochen ereignet hatte. In der Nacht zum 9. Juni fuhr ein Unbekannter in der Röntgenstraße ein Auto an und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.