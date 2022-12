Viele Skigebiete in Vorarlberg müssen den Saisonstart verschieben

Die meisten Skigebiete in Vorarlberg wollten eigentlich am 8. Dezember in die Wintersaison starten. Doch es gibt zu wenig Schnee, deshalb müssen auch größere Skigebiete ihren Saisonstart verschieben. Das berichtet der ORF.

Der Sonnenkopf im Klostertal auf 2.300 Meter Seehöhe – eines der wenigen Naturschnee-Skigebiete in Vorarlberg – wollte am 8. Dezember in die Saison starten. Es habe aber einfach zu wenig Schnee, um die Pisten präparieren zu können, heißt es bei den Klostertaler Bergbahnen. Geplant ist nun, die Saison am 16. Dezember zu starten.

Darauf müssen Skifahrer noch warten: Am Bödele wie in den meisten Skigebieten Vorarlbergs fehlt der Schnee, deshalb laufen die Lifte noch nicht. (Foto: Bödele Marketing Gemeinschaft)

Auch im Skigebiet Mellau-Damüls, dem größten Skigebiet des Bregenzerwaldes, kann nicht wie geplant in die Saison gestartet werden. Die Skilifte in Mellau bleiben noch geschlossen – die Schneelage lasse einen Skibetrieb derzeit nicht zu, heißt es vonseiten der Bergbahnen Mellau. Ein genaues Datum für die Öffnung gebe es noch nicht. Im etwas höher gelegenen Damüls sind laut ORF am 8. Dezember aber „fast alle“ Lifte in Betrieb gegangen.

Das Skigebiet Warth-Schröcken ist ebenfalls am 8. Dezember in die neue Wintersaison gestartet. Die aktuelle Schneelage ermögliche gute Pistenverhältnisse über weite Teile des Skigebiets, hatte das Skigebiet am Dienstag bekanntgegeben. Auch die Verbindungsbahn nach Lech hat den Betrieb aufgenommen. Aufgrund der geringen Naturschneemengen bleibt der Salober-Jet aber vorerst noch außer Betrieb.

Sobald der Schnee da ist, können wir innerhalb von zwei Tagen das Skigebiet öffnen. Betriebsvorstand Herbert Kaufmann

Auch am Bödele in Dornbirn fehlt das weiße Gold: Für den Skibetrieb bräuchte es noch 20 Zentimeter Schnee, um in Betrieb gehen zu können, sagt Betriebsvorstand Herbert Kaufmann. „Sobald der Schnee da ist, können wir innerhalb von zwei Tagen das Skigebiet öffnen.“

Bereits Skifahren kann man in Lech, Zürs und Stuben am Arlberg, dort laufen einige Lifte schon seit dem 2. Dezember. Traditionell früh startet die Silvretta Montafon in die Wintersaison. Ende November mit einem Wochenendbetrieb, seit 2. Dezember laufen einige Lifte auch unter der Woche, und auch in Gargellen sind einige Skilifte geöffnet.