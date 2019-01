Viele Schwäne, wenig Platz

Der Anfang in Lindau hatte sich nach einem Systemfehler – viele Plätze waren doppelt gebucht – etwa um zehn Minuten verzögert. Dann endlich erklangen Tschaikowskys bekannte Klänge des 1877 in Moskau uraufgeführten Balletts, welches damals noch ein Misserfolg, sich heute einer ungeheuren Popularität erfreut. Und als der Vorhang aufging waren die Erwartungen und die Vorfreude groß, auch wenn die Inselhalle leider nur zu Hälfte gefüllt war, was eventuell daran lag, dass Schwanensee in den vergangenen Wochen bereits mehrmals im Umkreis von 40 Kilometern zu sehen war.

Die Geschichte ist altbekannt: Prinz Siegfried begegnet am See einer schönen Schwanenkönigin namens Odette, einer Prinzessin, die durch den Fluch eines bösen Zauberers in einen Schwan verwandelt wurde. Durch die Liebe eines Mannes kann sie wieder zum Menschen werden. Der Prinz schwört ihr ewige Treue. Er lässt sich jedoch auf einem Ball von dem bösen Zauberer Rotbart täuschen und von dessen Tochter Odile dem „schwarzen Schwan“ verführen. Er bricht seinen Schwur. Nach einem finalen Kampf am Ende jedoch, ist er für immer mit der Schwanenkönigin vereint. Dabei sind die anmutig über die Bühne schwebenden Schwäne zum Inbegriff klassischen Balletts geworden. „Schwanensee“ lebt aber nicht nur von den sogenannten „weißen Akten“ in der funkelnden Schwanenwelt und den Momenten zwischen dem Prinzen und der Schwanenkönigin, sondern auch von den eleganten Szenen am Hof, in denen die eigentliche Handlung durch verschiedene Nationaltänze – unterbrochen wird.

Das Moscow-State-Ballet, ist sicherlich nicht das bekannteste Ensemble Russlands. Dennoch versprach es Tänzerinnen und Tänzer, die für berühmte russische Theater wie das Bolschoi arbeiten und ihren Abschluss an namhaften Ballettschulen absolviert haben. Also Kunst und Eleganz auf höchstem Niveau unter der Leitung von Mila Titova, die sogleich als Hauptsolistin agiert. Dies sind auch die Erwartungen die man an einen Ballettabend hat. Ein opulentes Bühnenbild, Spitzentanz in Perfektion, mit federleichten Hebungen und virtuosen Pirouetten und das alles mit viel Anmut.

Man wurde an diesem Abend jedoch des öfteren eines Besseren belehrt was die Perfektion anging. Beim ersten Ausrutscher dachte man vielleicht noch an die Beschaffenheit des Bodens, bei der zweiten und dritten Unsauberkeit hielt man dann schon den Atem an. Vielleicht sollte man einfach darüber hinweg sehen und das große Ganze betrachten. Ein Ballettmärchen was man immer und immer wieder sehen kann, mit einer Schwanenkönigin, die ihrem Fach am heutigen Abend alle Ehre machte.

Saal der Inselhalle ungeeignet

Eines gab es bei „Schwanensee“ in der Inselhalle dann doch noch zu erwähnen: Dass es nicht im Schwanensalat endete war wohl nur dem Können der Tänzerinnen und Tänzer geschuldet, die es immer wieder verstanden, sich geschickt aneinander vorbei zu manövrieren.

Für Veranstaltungen dieser Art hat sie sich der Saal der Inselhalle am Mittwochabend allerdings als gänzlich ungeeignet herausgestellt. Die Bestuhlung auf einer Höhe und die sehr hohe Bühne, auf der kaum Platz für die Tänzerinnen und Tänzer war – nicht nur einmal wackelte der Vorhang im Hintergrund.

Die Romantik und die Magie eines solchen Klassikers und wunderschönen Stück Ballettgeschichte hatte nicht den Hauch einer Chance sich entfalten zu können.

Das Theater in Lindau ist ein sehr schönes Theater, welches sicherlich den passenderen Rahmen an diesem Abend geboten hätte.