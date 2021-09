Arbeitslosenquote bleibt niedrig – Vor allem Gastrio und Metall suchen Mitarbeiter

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Lindau bleibt stabil niedrig und es gibt immer noch hunderte offene Stellen. Im Landkreis Lindau waren im August 1163 Bürger arbeitslos gemeldet – zwei mehr als im Vormonat Juli, weshalb die Arbeitslosenquote konstant bei 2,6 Prozent blieb – 3,5 Prozent waren es noch zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr.

Vergleicht man die August-Arbeitslosenquoten der anderen Städte und Landkreise des bayerischen Allgäus mit denen des Augusts 2020 und 2019, liegen auch diese deutlich unter den Quoten des letztjährigen Augusts, aber meist noch leicht über denen des Vorkrisenjahres 2019. Allerdings nähern sie sich diesen immer mehr an, und im Stadtgebiet Memmingen wurde mit 3,4 Prozent beispielsweise bereits das Niveau des Augusts 2019 erreicht.

Die Arbeitslosenzahlen August für Lindau und das Allgäu. (Foto: Agentur für Arbeit)

Die Betriebe meldeten im August 397 neue offene Stellen – ein Plus von 70 Stellen zum Vormonat Juli. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen im Landkreis beläuft sich damit auf 1300. Fast 600 Stellen davon gehören in den Bereich Produktion und Fertigung, aber auch in Hotellerie und Gastronomie wird stark nach Arbeitskräften gesucht.

Der Stellenmarkt zeigt sich regional sehr unterschiedlich: Während in den tourismus-geprägten Regionen Lindau, südliches Ober- und Ostallgäu besonders viele Stellen im Bereich Hotellerie, Gastronomie und Speisenzubereitung zu finden sind, liegt der Schwerpunkt im nördlichen Ostallgäu und besonders im Unterallgäu mit seinen mittelständischen Industriebetrieben bei Metallverarbeitung, Maschinen- und Betriebstechnik sowie Lagerwirtschaft und Güterumschlag. Im Bereich Lindau finden sich beide Schwerpunkte: sowohl der Hotel- und Gaststätten-, wie auch der Metall-/Elektrobereich bieten viele freie Arbeitsplätze.

32 Jugendliche sind im Landkreis noch auf Ausbildungssuche, ihnen stehen 229 unbesetzte Ausbildungsplätze gegenüber. Die Agentur für Arbeit vermeldet, dass in ganz bayerisch Schwaben noch rund 1900 offene Ausbildungsstellen vorhanden sind.