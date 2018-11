Viele Lindau-Ansichten im Angebot

Kunst aus Lindau und aus aller Welt präsentiert das Auktionshaus Zeller bei der Dezember-Auktion. Während der Vorbesichtigung bis 3. Dezember sind Ansichten der Inselstadt ebenso zu sehen wie 1000 Jahre alte Buddhas aus Indochina sowie Bilder verschiedener Künstler.

Eine Besonderheit bildet eine große Lindau-Sammlung, die teilweise aus dem Nachlass eines Lindauer Arztes stammt. Dazu gehören Kupferstiche, Radierungen, Aquarelle, Zeichnungen und Gemälde. Darunter befindet sich ein Kupferstich aus dem 18. Jahrhundert, der die Inselstadt aus der Kavalier-Perspektive zeigt. Interessant sind dabei auch die Szenen im Vordergrund: Auf der linken Seite ist eine Weinlese neben dem Torggel zu erkennen und rechts eine Getreideernte am Aeschacher Ufer. Außerdem gibt es eine kolorierte Radierung von Johann Conrad Mayr, die den Titel „Der Baumgarten in Lindau“ trägt. Einzigartig ist das Aquarell „Der Brettermarkt“ von Jakob Friedrich Porzelius, ein Pfarrer und Bibliothekar, der um 1800 in Lindau lebte. Man blickt über den heutigen Barfüßerplatz auf das Gebäudeensemble des Stadttheaters, das vormals das Barfüßer-Kloster beherbergte und zur Zeit der Entstehung des Aquarells wohl als Wohnhaus diente.

Die beiden jüngeren Töchter des letzten russischen Zaren Nikolaus II., Marija und Anastasia, wurden gerne als das „Kleine Paar“ bezeichnet – im Vergleich zu den älteren Schwestern. Lucie von Miram-Saenger porträtierte die Schwestern um 1912 in Davos. Wegen der politischen Lage musste die Zarenfamilie früher als geplant abreisen und die Gemälde blieben in Davos.

Schon vor über 1000 Jahren stand die kambodschanische Torsofigur einer Uma oder Durga stabil und imponierend da und lächelte dem Entgegenkommenden sanftmütig zu. Ebenfalls aus Kambodscha stammt der Buddha auf dem Schlangenthron: Der erleuchtete Gautama Buddha saß in tiefer Meditation, als ein sieben Tage andauerndes Unwetter hereinbrach. Da kam Mucalinda, der König der Schlangen, wickelte seinen wärmenden Körper sieben Mal um Buddha und breitete seinen Kopf schützend wie einen Schirm über ihn, bis die Sonne wieder schien.

Friedensreich Hundertwasser (1928-2000 hat sich 1952 der Webarbeit von Tapisserien zugewandt. Seine erste Tapisserie hat er noch selbst gewebt, nachdem er gewettet hatte, dass man einen Teppich auch ohne Karton weben könne. Das Motiv, das einen „Pissenden Knaben mit Wolkenkratzer“ zeigt, sei ganz natürlich während der etwa sechs Monate dauernden Arbeit entstanden. Danach überließ er das Weben unter anderem den „Gobelinos Mexicanos“ unter der Leitung von Fritz Riedl in Guadalajara (Mexiko). Sämtliche Tapisserien wurden auf der Grundlage von Originalgemälden von Hundertwasser in geändertem Maßstab angefertigt, so auch die Tapisserie „Tier auf Füßen“. Der Teppich hat mit der Werknummer 423A dieselbe Nummer wie das Gemälde, doch wird er durch das hintangestellte „A“ davon unterschieden. Somit ist jede Tapisserie ein Einzelstück und als solches im Werkverzeichnis des Künstlers aufgenommen.

Der Bereich der Bildenden Kunst bietet Einblicke in unterschiedliche Epochen von der Gotik bis zur zeitgenössischen Kunst. Ein Gemälde von Julia Koppers (1855-1944) zeigt einen Maler, der an einem Kinderportrait arbeitet. Die Sitzung scheint schon etwas länger zu dauern, denn das Mädchen ist auf dem Stuhl bereits eingeschlafen. Der amerikanische Maler Edward Cucuel (1975-1954) orientierte hat eine flüchtige Szene festgehalten, die eine junge Frau am Seeufer zeigt.