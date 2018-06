Viele Helfer tragen zum neuen Spielplatz bei

Der Kindergarten St. Maria in Lindau-Zech hat einen neuen Spielplatz. Bei einer kleinen Feier wurde er offiziell eröffnet. Nachdem ihre alten Spielgeräte eines nach dem anderen kaputtgegangen sind, haben die 45 Kinder des Kindergartens St. Maria ein Jahr darauf gewartet, dass sie einen neuen Spielplatz bekommen. Doch jetzt ist es so weit. Jedenfalls beinahe. Es muss nur noch der Frühling kommen, damit der Rollrasen ausgerollt werden kann und anwächst. Dann heißt es für die Kinder spielen, toben, klettern und entdecken auf allen Ebenen.

Weil die Geräte nach dreiwöchiger Bauzeit stehen und die Anlage so gut wie fertig ist, weihte das Kindergartenteam schon einmal ganz offiziell den Spielplatz ein und dankte damit den Spendern und Gönnern. „Die Kinder wollten Danke sagen und allen Leuten, die geholfen haben, ein Geschenk machen“, sagt Erzieherin Simone Petersen und steckt jedem Gast, der an diesem Nachmittag den Kindergarten St. Maria betritt, ein Herz an. Ein buntes Herz aus Pappe auf einem Holzanstecker, das die Kinder bemalt, ausgeschnitten und aufgeklebt haben.

Dankbarkeit und Freude

Dankbarkeit und Freude über den neuen Spielplatz des Kindergartens steht im Mittelpunkt dieser feierlichen Eröffnung und das bringt Kindergartenleiterin Corina Zillgith in ihrer Begrüßungsrede immer wieder zum Ausdruck. Sei es, wenn sie sagt, dass der Kindergarten allen Spendern aus „tiefstem Herzen“ dankt oder wenn sie betont, „mit ihren Spenden haben wir jetzt den allerschönsten Spielplatz bekommen“. Zu den Spendern gehören nicht nur Firmen, Institutionen, Handwerksbetriebe oder die Stadt Lindau, sondern auch zahlreiche Menschen, die entweder durch eine Spende, aber auch durch ihr Engagement Geld in die Spielplatzkasse gebracht haben.

Sei es, dass ein Chor zugunsten des Spielplatzes gesungen hat oder dass ein Zauberabend stattgefunden hat oder dass Kinder Bilder gemalt haben, die sie dann verkauften. Es müssen viele Aktionen und Bitten nach Spenden gewesen sein, denn immerhin kostete der Spielplatz bisher rund 80 000 Euro, wie Zillgith gegenüber der LZ erklärt. „Sie alle, die heute hier sind, haben ein Herz wie ein Bergwerk“, sagt die Kindergartenleiterin und nahm damit Bezug auf jenes gleichnamige Lied, mit dem zuvor die „Rainbow Singers“ die Gäste erfreut hatten.

Pfarrer Georg Alois Oblinger betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der Kinder im Christentum. „Jesus stellt immer wieder die Kinder ins Zentrum der Aufmerksamkeit“, sagte er und erklärte dies damit, dass das Kind sowohl die Zukunft symbolisiere als auch für den schwachen Menschen stünde. Umso lobenswerter sei es, sich für Kinder einzusetzen. Auch für einen Kindergarten.

Lob für Corina Zillgith

Dabei stellte Pfarrer Oblinger insbesondere das Engagement Zillgiths heraus. „Wir hatten schon vor sechs Jahren Probleme“, aber vor einem Jahr sei die neue Kindergartenleiterin gekommen, die das Projekt vorangetrieben habe. „Corina Zillgith hat den Leuten immer wieder auf die Füße getreten, hat Genehmigungen und Finanzen zusammengetragen“, lobte er und kam zu dem Schluss: „Es ist wirklich was Schönes geworden.“ Das fand auch Oberbürgermeister Gerhard Ecker. Die Stadt Lindau hatte sich mit 15 000 Euro an den Spielgeräten beteiligt und dem Kindergarten jetzt obendrein auch noch den Kontakt zu jenem Sponsor vermittelt, der sich des noch fehlenden Rollrasens annehmen wird.

Zwar überwiegen auf dem völlig neu gestalteten Gelände zwischen Kindergartengebäude und Kirche die hellbraunen Hackschnitzel, aber etwa auf dem angeschütteten Hügel fehlt bisher noch das erdbefestigende Grün. Die Spielgeräte wiederum, vom Sandkasten mit der Seilwinde über Wippe, Schaukel, Kletternetz, Rutsche, Hangelseil bis hin zur Seilbahn und Baumhütte, sind miteinander vernetzt und wie ein Parcours angelegt. „Damit der Spielfluss nicht unterbrochen wird“, wie Frank Linhard von Cucumaz erklärt: „Es geht von einem Spielgerät ins nächste über, auch ohne einen Fuß auf den Boden zu setzen.“ Kein Wunder, dass Marion Degner, Simone Petersen und Ingrid Mesmer vom insgesamt siebenköpfigen Kindergartenteam wissen: „Die Kinder freuen sich schon riesig.“