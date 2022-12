Viele Fotos: Vor allem Duschgel bringt ukrainische Waisenkinder zum Lachen

Wenn einem derart glückliche Augen und strahlende Gesichter von völlig überraschten Kindern entgegenlachen, ist der Krieg in der Ukraine für einen Moment ganz weit weg. Dann spielen all die Bedrohungen für die Kinder und die Betreuerinnen des Kinderheims in Lwiw, das der Verein Hilfswerk Bodensee unterstützt, kurz keine Rolle mehr. Was das Team des Hilfswerks bei seiner Tour durch den Westen der Ukraine erlebt hat.

Maren Riekmann, Aurel Sommerlad, Jürgen Hartmann und der Autor dieser Zeilen sorgten mit ihrem Besuch und den Mitbringseln aus Lindau für solch unbeschwerte Augenblicke. Denn das vierköpfige Team hat auch wieder das Kinderheim besucht, dem es im Frühsommer schon einmal eine Menge Hilfsgüter gebracht hatte.

Sorgen verschwinden für kurzen Moment

Im Krieg lernt man, den Augenblick zu leben und – wenn möglich – zu genießen. Olha, der Leiterin des Heimes, sind die Sorgen nur für wenige Momente nicht anzusehen, wenn sich zum Beispiel eines der Kinder liebevoll an sie schmiegt oder wenn sie die strahlenden Kinder erlebt. Dann treten selbst existenzielle Sorgen wie die täglichen Stromausfälle von sechs bis acht Stunden und die Sorge, wie das Haus warmzuhalten ist, in den Hintergrund.

Ruslan, der Englischlehrer des Dorfes, der auch dieses Mal als Übersetzer dient, erklärt, dass vor kurzem auch in der Gegend eine Rakete die Energieversorgung empfindlich getroffen hat.

„Na, willst Du mal riechen?“ ist die Aufforderung an Aurel Sommerlad vom Hilfswerk Bodensee. (Foto: Christian Flemming)

Das Hilfswerk hatte Glücksboxen dabei, die Kinder und Eltern aus Lindau und Umgebung liebevoll gepackt hatten. Darin waren Spielsachen, Bastelmaterial, Duschmittel und natürlich Süßigkeiten verstaut. Es waren vor allem die diversen Duschmittel, die die ukrainischen Kinder faszinierten. Jeder durfte mal riechen, wie gut das duftet. Erst dann wandten sie sich den Spielsachen zu. Jedes Kind freute sich mit den anderen, irgendwelche neidvollen Blicke waren nicht zu beobachten. Zu groß war schlicht und einfach das Glück, beschenkt zu werden.

Es war nicht der Nikolaustag, weder der katholische noch der orthodoxe, letzterer findet am 19. Dezember statt. Und Weihnachten schon gar nicht, da müssen sich die ukrainisch-orthodoxen Christen bis zum 7. Januar gedulden. Aber egal, Bescherung ist Bescherung.

Warum die Aktion auf der Kippe stand

Dabei stand die ganze Aktion diesmal auf der Kippe. Eigentlich hatte das Hilfswerk geplant, zwei Rettungsfahrzeuge, die es von Spenden in der Slowakei gekauft hatte, in die Ukraine zu überführen. Im letzten Moment kam aber die Absage von der Wiener Hilfsorganisation Youkraine, die mit dem Hilfswerk kooperiert. Der Grund: Die Papiere waren immer noch nicht da. Das Team musste improvisieren.

Geduldig warten die Kleinsten im Kinderheim in Lwiw auf ihre vorweihnachtliche Bescherung. (Foto: Christian Flemming)

Hilfe bekamen die vier Lindauer von Marcin, einem Polen, der schon für die erste Fahrt in die Ukraine einen Transporter für das Hilfswerk organisiert hatte. Kurzfristig überredete er einen Freund, seinen Transporter den Deutschen zu überlassen, ohne sie zu kennen oder jemals gesehen zu haben. Zwei deutsche Teams kamen in die Nähe von Kattowitz, nahmen zwei polnische Transporter mit und ließen dafür ein eigenes Fahrzeug stehen.

Denn Marcin nutzte die Zeit, um die rund 50 Metallbetten, die die Johanniter übrig hatten und die in dem Miettransporter lagen, auszuladen und zu verstauen. Die werden an der belarussischen Grenze in Sammelzentren zum Einsatz kommen und zu einem Teil in Flüchtlingsunterkünfte in die Ukraine gebracht.

Helfer bringen auch Stromgeneratoren in die Ukraine

Kurz vor der Grenze zur Ukraine trafen sich die Helferinnen und Helfer auf dem Parkplatz eines Discounters wieder. Sie kauften dort zusätzlich noch viele haltbare Lebensmittel ein. Und dann ging es erneut ans Umzupacken, weil sie mit dem in Deutschland gemieteten Transporter nicht in das Krisengebiet fahren durften. Zu 130 Kilogramm Brötchen gesellten sich noch 17 Stromgeneratoren – derzeit ein wichtiges Hilfsmittel. Sprit scheint es aktuell wieder zu geben.

Auf einem Supermarktparkplatz wird abends umgeladen. Der Hilfskonvoi des Hilfswerk Bodensee ist wieder in die Ukraine gefahren. (Foto: Christian Flemming)

Die Tankstellen im Westen der Ukraine bieten wieder alle Sorten an, das war bei der ersten Fahrt völlig anders. Der zweite Transporter wurde bis unters Dach mit Hilfsgütern aus Deutschland – medizinische Artikel, Schafsäcke, warme Kleidung und Schuhe – sowie den gerade eingekauften Konserven vollgestopft. Einiges muss erst einmal dableiben, das geht nach und nach über die Grenze.

In aller Herrgottsfrühe ging es am nächsten Morgen an die Grenze. Man weiß nicht, wie viele Stunden dafür eingerechnet werden müssen. Mit rund einer Stunde ging es richtig flott. Im Laufe der Fahrt lichtete sich der Himmel etwas, bis er bei einem mittleren Grau entschied, dass es genug für den Tag sein soll. Das unterstrich die eher depressive Atmosphäre, die solch ein Novemberwetter eh schon verbreitet. Die ärmlich aussehenden Dörfer verstärkten dies noch zusätzlich.

Stolz und glücklich präsentieren die Kleinen ihre Geschenke. (Foto: Christian Flemming)

Im Gegensatz dazu Lwiw, die Stadt, die auf Deutsch auch Lemberg heißt. Zwar war sie auch von diesem grauen Wetter eingehüllt, doch dort sah es doch eher nach Leben aus, richtig normalem Leben. Dort fuhren die Lindauer drei Stationen an, darunter zwei Lager. Eines davon gehört zu Jagoda, einer Polin, die regelmäßig allein Hilfstransporte in den Osten der Ukraine fährt. Dort stand immerhin ihr Pickup in Tarnbemalung, sie selbst kennen die Lindauer immer noch nicht, was sich auf der Rückreise endlich änderte.

Was sich im Kinderheim verändert hat

Die medizinischen Artikel wurden bei einem Krankenhaus abgeliefert, dann ging es weiter zum Kinderheim, für das nun doch mehr Zeit heraussprang als ursprünglich gedacht. So kamen die deutschen Besucher nicht mehr aus dem Staunen, als ihnen der Fortschritt im Schulgebäude gezeigt wurde: Innen ist das Gebäude nicht mehr wiederzuerkennen. Da hat sich enorm viel getan, ebenso im Wirtschaftsgebäude, wobei dort die Arbeiten an einer neuen Küche noch nicht so weit fortgeschritten sind.

Für einen kurzen Moment vergisst auch Olha, die Leiterin des Kinderheimes, all ihre Sorgen und genießt einfach die Zuneigung der Kinder. (Foto: Christian Flemming)

Deshalb ist es gut, dass derzeit etwas weniger Kinder im Heim leben. Einige von ihnen wurden mittlerweile adoptiert, derzeit werden dort noch 88 Kinder betreut. Aber die Leiterin Olha ist sich sicher, dass es wieder mehr Kinder werden. Der Krieg ist noch längst nicht vorbei und die Zivilbevölkerung sei vermehrt das Ziel der russischen Angreifer. Und schon waren sie wieder da, die Sorgenfalten in Olhas Gesicht.

Fast zu Tränen gerührt fuhren die vier Deutschen wieder los, denn zum Schluss hatten die Kinder noch schnell Deutsch gelernt: „Vielen Dank!“, schallte es freudig hinterher.